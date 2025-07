Nicole Wiggins: «Voy a disfrutar como una niña pequeña»

Nicole Wiggins ya es oficialmente jugadora del Super Amara Bera Bera. La portera internacional de 24 años, que llega al conjunto donostiarra esta temporada con ... opción a un segundo año, se ha mostrado «contenta e ilusionada. Con muchas ganas de empezar a entrenar con mis compañeras. Estoy segura que aquí voy a disfrutar como una niña pequeña».

Junto a ella, Tati Garmendia, responsable de la sección de balonmano del Bera Bera ha asegurado que «es un grandísimo fichaje, de lujo, para el Super Amara y para la Liga Guerreras». Y es que la madrileña regresa a la competición doméstica tras jugar los dos últimos años en Niza. «Francia ha sido una etapa muy bonita para mí, donde he disfrutado y he crecido muchísimo como jugadora, pero me apetecía el ambiente que se respira aquí. Estoy con muchas ganas, tenía una espinita con el Bera Bera de tiempo atrás», confiesa.

Wiggins formará tándem con Prades en la portería donostiarra. «Conozco a Lucia, desde hace un montón de tiempo, somos de la misma generación. Creo que la portería es un puesto un poco complejo, en el que se nota mucho la presión, con un rol muy bonito, muy importante y creo que compartirlo con Lucia, que es una grandísima persona, grandísima jugadora, va a ser algo muy bonito», asegura.

El mejor 'scouting'

Wiggins conoce bien la liga gala, y por lo tanto, al rival del Super Amara en la eliminatoria de acceso a la fase de grupos de la European League, el Dijon. «Creo que es uno de los cruces con más nivel. Es un equipo que no te deja tener minutos malos,que te va a exigir al máximo. Si en Europa queremos hacer algo, al final tarde o temprano van a venir equipos fuertes, equipos de mucho nivel», apunta. Un rival al que conoce bien la madrileña, «el entrenador fue el mío en Niza el primer año. Conozco muchas jugadoras y estoy muy segura de que van a competir los dos partidos a muy buen nivel. Pero creo que el equipo que tenemos nosotras es más equipo. Y que nosotras nos podemos adaptar mejor a su juego que ellas al nuestro. Se puede pasar a la fase de grupos».

Entre los objetivos y los deseos en su primera temporada en Donostia destaca, «la Copa de la Reina en Donostia. Ya les he dicho a mis padres que vayan cogiendo casa», bromea. Ha seguido de cerca al equipo esta temporada,»fue increíble ver el partido contra Blomberg en casa, toda la gente animando. Tengo ganas de poder aportar mi granito de arena y de tirar esa barrera de Europa, a ver hasta dónde podemos llegar esta temporada».

Nuevo patrocinador

La presentación de Wiggins ha tenido lugar esta mañana en la estación de servicio de Avia Euroaltza. Balonmano Bera Bera y Esergui han alcanzado un acuerdo para que en las dos próximas temporadas se conviertan en patrocinador energético del equipo. Las marcas AVIA y Esergui figuran en la parte central de la camiseta del Supera Amara. Tanto el director general, Antton Tomasena, como Garmendia han destacado valores como el compromiso, la cercanía o la sostenibilidad como unión entre ambos.