Ona Vegué: «La ventaja de tres no es suficiente, sé que el Bera Bera lo peleará hasta el final»

El Super Amara Bera Bera afronta el domingo en Alemania el partido de vuelta en la eliminatoria de cuartos de final de la European League frente al HSG Blomberg-Lippe. La derrota por tres goles en el Gasca, el pasado domingo, le obliga a remontar (16.00, ETB4) para tratar de conseguir el billete para la final four.

Fue Ona Vegué, desde los siete metros a tiempo parado, la que consiguió dar la ventaja definitiva de tres goles (25-28) al Blomberg-Lippe, un equipo en el que juega desde la primavera de 2023. El encuentro de vuelta será en el Phoenix Contact Arena de Lemgo, el escenario donde disputa como local sus encuentros en Europa

Vegué tiene muy claro que la renta no significa prácticamente nada y que el Blomberg tendrá que seguir peleando. «Esta ventaja no es cómoda, no es para nada suficiente para pasar. Para nada, todavía sabemos que hay que pelear muchísimo».

Su equipo llegó a conseguir un colchón de seis goles (min.18, 6-12), gracias a que aprovecharon a la contra las pérdidas del Bera Bera, pero poco a poco esa renta menguó. «Cuando parecía que nos alejábamos en el marcador, el Bera Bera fue capaz de remontar muy bien y por eso el partido estuvo muy reñido hasta el final. Cada gol cuenta, y evidentemente ahora tenemos un marcador favorable para nosotras, pero sabemos que habrá que luchar la eliminatoria en Alemania», explica haciendo autocrítica.

«Creo que también cometimos muchos errores, que normalmente no solemos hacer, y eso habrá que mirarlo en vídeo y corregirlo durante esta semana. Pero evidentemente el Bera Bera nunca le perdió la cara al partido y eso fue también lo bonito».

La de Barcelona, formada en el Granollers, conoce bien a varias jugadoras del Super Amara Bera Bera ya que juega habitualmente como extremo izquierdo internacional con las Guerreras. Ha jugado en muchos pabellones pero se alegra de lo que vio en San Sebastián. «Toda la gente que fue al Gasca a ver el partido pudo disfrutar porque fue un partido reñido y bonito. En estos casos siempre de alguna manera gana el balonmano. He alucinado, el ambiente en Donostia fue una auténtica pasada».

Fueron más de 1.900 personas las que abarrotaron el Gasca. El ambiente fue especial para las locales y también para las visitantes. «Estoy encantada de haber podido jugar el partido. Son muchos años los que he jugado como visitanten en San Sebastián, tanto en el Gasca como en Bidebieta. Siempre han sido partidos bonitos y la gente los ha disfrutado. Que el polideportivo esté lleno me parece estupendo, es reflejo del trabajo que están haciendo en el Bera Bera. Tengo mucho respeto a este equipo desde siempre y me alegro de que se llene así su pabellón».

Imanol Álvarez lo intentó tácticamente todo el domingo. Primero trató de sorprender y hacer daño con una defensa muy adelantada, un 3-3 con alta presión a la primera línea del Blomberg, su principal fortaleza. Vegué confiesa que se lo esperaban, venían preparadas. «Nos esperábamos algo así, porque el Bera Bera ya ha jugado antes contra equipos alemanes y sabiendo que esto les puede funcionar. En mi equipo no estamos acostumbradas a defensas abiertas porque en Alemania es todo mucho más posicional y dentro de nueve metros, por eso sí que nos la esperábamos. Además, si por algo se diferencia el Bera Bera es por tener una muy buena defensa», subraya.

Vegué anotó ocho goles, cuatro de ellos desde los siete metros, lo que le coronó como la máxima anotadora del primero de los dos encuentros de la eliminatorio, seguida con siete tantos por Laetitia Quist, y con seis por Andrea Jacobsen y Ogonovszky, la jugadora con mejor anotación en el encuentro del Bera Bera. En la otra portería Elke Karsten respondió también con cuatro penaltis. Pero más allá de los goles su equipo destacó en atrás. «Tenemos una defensa dura, porque físicamente mis compañeras son grandes, yo no tanto... Por eso el poder quedarnos dentro de siete u ocho metros nos favorece», apunta.

