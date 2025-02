Lyndie Tchaptchet: «Podemos plantar cara a cualquiera»

Iris Moreno San Sebastián Miércoles, 19 de febrero 2025, 13:33 Comenta Compartir

Lyndie Tchaptchet renueva su contrato y seguirá en Super Amara Bera Bera la próxima temporada. «Que quieran contar conmigo para una temporada más es una alegría y estoy muy contenta», ha asegurado la navarra. Su vinculación de dos años finalizaba en mayo y tanto el club como la jugadora se han puesto de acuerdo en renovar su compromiso.

La pivote llegó hace dos veranos a Donostia con el objetivo de seguir creciendo. «Lo he cumplido, pero aún me falta mucho, también de aprender de Imanol, que siempre ha confiado en mí y yo intento devolverle esa confianza de la mejor manera posible. Vine con un poco de incertidumbre de cómo iba a ser, cómo iba a encajar, pero yo creo que después de una temporada y media he aprendido un montón. He mejorado, he evolucionado como jugadora», asegura. Además de destacar la importancia del papel de Álvarez, también tiene palabras de agradecimiento para el vestuario. «Teniendo una compañera como Shula en el pivote, que tiene un montón de experiencia, es un privilegio para mí estar aquí».

Tati Garmendia celebra la renovación de Tchaptchet. «Es una pieza clave en el equipo y en el esquema de Imanol. Esta semana es importante por todo lo que nos jugamos, y también hay buenas noticias. Una renovación importantísima de una jugadora que sabemos del talento que tiene, que todavía es joven y estoy segura de que aquí va a crecer mucho y bien», ha asegurado la responsable de la sección de balonmano del club donostiarra.

En las oficinas de Bidebieta ponen en valor un movimiento clave. «Seguro que no le han faltado ofertas y que renueve otra vez con nosotras para el club, para la plantilla, para Imanol es importantísimo y es una gran noticia», apunta Garmendia.

Semana decisiva

Este domingo el Gasca (18.00 horas) acogerá el partido más importante del curso hasta la fecha. En la última jornada de la fase de Grupos de la European League las donostiarras pueden conseguir el pase a cuartos. «Sabemos lo importante que es y vamos a intentar conseguirlo para hacer historia. Es verdad que el partido frente a ellas allí fue un poco raro, porque al descanso íbamos ganando de 5 y al final perdimos, pero yo creo que la magia del Gasca va a hacer que lo podamos conseguir. Tenemos la suerte de que esta última final la jugamos en casa. Se vio perfectamente que podíamos competirles. Es un equipo muy fuerte y muy bueno, pero nosotras también y en nuestra mejor versión podemos plantar cara a cualquiera», subraya Tchaptchet.

