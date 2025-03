Imanol Álvarez: «Sabemos que no somos favoritas, pero no vamos a renunciar a nada»

Un Gasca abarrotado acogerá mañana (18.00 horas), el partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final de la European League que da ... acceso a jugar la final four. El Super Amara Bera Bera recibe primero al HSG Blomberg-Lippe en el primer partido que se jugará en Donostia. La vuelta será el domingo día 30 en el Phoenix Contact Arena de Lemgo.

El vencedor de la eliminatoria ganará uno de los cuatro billetes a la final four. «Nos hemos ganado ser uno de los ocho equipos que puede conseguirlo. No va a ser fácil, pero ahora mismo sabemos que vamos a tener nuestras oportunidades, tendremos que hacer las cosas bien para conseguirlo», avisó el ermuarra.

El técnico desea que su equipo aproveche la oportunidad «para disfrutar, sabemos lo que podemos conseguir a nivel histórico pero nos tenemos que centrar en lo que hemos vivido aquí y dar otra alegría a la gente que vendrá a vernos. No tenemos la presión de ganar, no somos favoritas pero no vamos a renunciar a nada», advirtió.

Preguntado sobre el rival, ve similitudes con HSG Bensheim Auerbach Flames, con el que se midió en la fase de grupos pero considera que este otro conjunto alemán «tiene laterales muy potentes, pero también destaca por su velocidad, es decir, hacen mucho daño a la contra y en contragolpe lo que nos obligará a replegar muy bien y tener control de cambios porque igual no nos da tiempo», explicó.

El Super Amara jugará este nuevo paso europeo después de levantar la Copa de la Reina. «Nos ha dado tranquilidad, impulso y autoestima, era muy necesario eso tras las tres derrotas duras que sufrimos antes de ir en liga», afirmó Álvarez. También subrayó que «su defensa no es extraordinaria. Es fuerte, muy grande, pero tenemos que tener paciencia, jugar las cosas que se pidan, desde la anchura, y es así cómo les podemos hacer daño».

El polideportivo amaratarra colgará de nuevo el 'no hay entradas'. «Jugamos en casa, nos sentimos arropadas y con eso todo es posible. Queremos ofrecerle a nuestra afición el mejor partido y que todo el que venga se vaya contento a casa», deseó.