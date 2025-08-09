Imanol Álvarez: «El equipo tiene calidad para repetir lo del año pasado»

Las agujetas conviven con las nuevas ampollas en la pretemporada del Super Amara Bera Bera, que hoy (19.00) juega su primer amistoso en Lekunberri ... ante el Beti Onak. Las entrenadas por Imanol Álvarez tienen por delante todo el mes para ponerse a punto con la disputa de cinco partidos de preparación. La temporada arranca el día 30 ante el Porriño en el Gasca. El técnico ermuarra lo tiene claro: «Si nos respetan las lesiones, el equipo tiene calidad para repetir el triplete del año pasado».

– ¿Tenía ganas de volver a los partidos?

– Confieso que sí. Cuando acabamos la temporada tenía ganas de desconectar, como todos, lo necesitaba. Pero los últimos días antes de empezar ya me puse a preparar cosas y volví a sentir ese gusanillo de volver a estar con el equipo. También es señal de que las vacaciones han hecho su trabajo, he estado bien en familia.

– ¿Qué sabor le deja lo que llevamos de pretemporada?

– Las sensaciones son muy buenas. Al principio todo el mundo tiene muchas ganas siempre, luego ya la competición no deja que decaigan. Mientras no haya competición se necesita un ambiente de mezcla, con gente ya veterana en el equipo, con gente nueva que viene con ilusión. Es momento de explicar las cosas otra vez y de ir trabajando poco a poco, haciendo equipo, y en ese sentido las sensaciones son buenas. Tenemos un equipo muy joven pero todas, a pesar de la edad, son jugadoras experimentadas, en ese sentido no va a haber problemas.

– ¿Cómo será este renovado Super Amara?

– Creo que todos pensamos que hemos fichado bien, porque la mayoría son jugadoras que conocíamos. Salvo Lisanne Kruijswijk, que por lo que habíamos visto pensábamos que se podía amoldar muy bien a nuestras características. Entiende bastante bien castellano aunque no hable y ya va cogiendo las nociones importantes.

– ¿Hará Wiggins con Prades una buena dupla en la portería?

– Sí, sabía que ahí habíamos acertado, y por lo que veo en los entrenamientos la sensación con todas es buena, de que no hemos fallado, de que hemos fichado bien. Con Nicole coincidí en la selección, viene de jugar en Francia, ha crecido mucho en experiencia en los últimos años. Es una jugadora que tiene hambre de portera de alto nivel. Espero que aquí encuentre su sitio, su poso, y confío en que nos va a dar grandes resultados.

– A Somaza y Amores también las conocía personalmente.

– Elena Amores ha crecido mucho en Guardés. Ha sido una de las jugadoras que ha provocado que su equipo haya hecho una muy buena temporada. Se le nota entrenando que es diferente, nos va a sumar a nosotros mucho. Es una gran defensora, una profesional y muy currela. Tiene hambre para crecer. Esther Somaza también, tiene calidad más que de sobra para ser una primera línea importante en nuestro balonmano. Físicamente creo que tiene posibilidades de mejorar, para coger un poquito más fuerza para partidos de alto nivel, pero en la toma de decisiones, en el juego con balón y sin balón, es una jugadora que suma mucho y además me parece que es una gran defensora, muy inteligente.

– Después de una temporada sobresaliente, ¿qué objetivos se marca esta campaña?

– Se trata de estar en todas las competiciones hasta el final y con opciones. Si pensamos en superar el año pasado, me parece que es difícil, ya lo era el año pasado superar el anterior y lo conseguimos. No me pongo límites. Es pronto, confío en que si las lesiones nos respetan, el equipo tiene calidad para repetir lo del año pasado. Tengo la sensación, e igual es injusto viendo los resultados, de que el equipo podía haber jugado un poquito mejor todavía. Me gustaría llegar pronto a ese nivel y coger velocidad de crucero. Quiero que seamos capaces de entrar pronto al modelo de juego. Queremos intentar estar en la fase grupos europea, a pesar de la dureza del rival que nos ha tocado.

– Entiendo que no le entusiasma medirse al Dijon, ¿no?

– Habríamos preferido otro rival, pero estoy seguro de que ellas también. Va a ser una eliminatoria dura, va a estar muy caro ese pase a la fase de grupos. Es un equipo que ha jugado la Final Four. Si nosotros hicimos una gran temporada en Europa el año pasado, ellas dieron todavía un paso más. Tiene jugadoras importantes y hace un balonmano muy físico, muy duro, aunque eso a nosotras no nos viene mal. Tenemos margen hasta noviembre, para prepararnos bien y como volvemos a tener playoff, eso nos da margen en la liga regular.

– Será un año marcado por la celebración de la Copa de la Reina en Donostia.

– Aún tenemos la imagen grabada de la última vez en Illunbe. Nos gustaría repetirlo, tanto dentro del campo como fuera, que supere incluso aquella. Va a coincidir con los playoff, serán meses duros, esperemos llegar bien para poder aspirar a todo.

– ¿Qué equipos cree que se han reforzado mejor este año?

– Creo que el Elche va a ser uno de los rivales más duros de nuevo. Ya el año pasado, a pesar de que al principio no tuvo buenos resultados, acabó jugando la final de la Liga. Málaga también, por presupuesto y porque mantiene el bloque. ¿Y el resto? Pues no lo sé. Hay equipos de media tabla que se han reforzado bien. El Beti Onak ha vuelto a hacer un buen equipo, Elda igual... Yo creo que se va igualando mucho la parte media y tenemos que ir atentos a cualquier campo, porque en cualquier pista nos vamos a poder dejar los puntos.

– ¿Le gusta arrancar la competición en el Gasca?

– Sí, me apetece volver a competir en casa, a jugar contra Porriño, que fue el equipo en la liga que nos ganó aquí el año pasado. A ver cómo estamos a finales de agosto, pero es un buen inicio para empezar a rodar.

– Una semana después disputarán la Supercopa en Pamplona.

– Se ha convertido en un clásico. Primero un partido liguero y después la Supercopa. Me gusta que sea cerca de casa, creo que es un buen sitio. En Navarra, desde el punto de vista del balonmano, se están haciendo las cosas muy, muy bien. Y al estar cerca muchos de nuestros aficionados se pueden trasladar.

– Para terminar, le voy a pedir un deseo para esta nueva temporada.

– Lo tengo claro. Que nos respeten las lesiones, ésa es la clave. Tenemos grandes preparadores físicos que están haciendo su trabajo muy bien. Que sigan por ese camino y que podamos tener siempre a la mayoría de las jugadoras disponibles para competir. Yo creo que con eso nosotros vamos a competir este año muy bien.