Las Guerreras, obligadas a jugar contra Israel, muestran su apoyo a Palestina

Las jugadoras de la selección española de balonmano han querido mostrar en redes sociales su apoyo al pueblo palestino antes de jugar esta tarde ante ... Israel. La previa del encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2026 no ha estado exenta de polémica. El choque se celebrará en Bratislava porque Israel no puede acoger partidos como local, y será sin público y sin la habitual cobertura televisiva en abierto en España a través de Teledeporte. Para la disputa de estas dos primeras jornadas del clasificatorio están convocadas ocho jugadoras del Super Amara Bera Bera. Etxeberria, Erauskin, Tchaptchet, Arroyo, Somaza, Álvarez, Prades y Wiggins.

Un compromiso deportivamente poco exigente pero que por el contexto extradeportivo ha acaparado muchos focos. Si ayer el seleccionador Ambros Martín aseguró que iba a ser difícil jugar contra un país que no respeta ningún derecho humano, hoy ha sido el turno de las jugadoras que han querido mostrar su descontento en redes sociale través de un mensaje escrito en castellano, euskera e inglés y que todas han compartido.

Ampliar

«Ante el deber de jugar, no puedo ignorar lo que sucede más allá de la pista», arranca el mensaje compartido. Defienden que como deportistas, les resulta imposible «separar por completo la competición de la realidad que ahí fuera golpea cada día las vidas de personas inocentes». Señalan que en otros momentos de la historia el mundo del deporte se ha actuado «ante abusos cometidos contra derechos humanos» y denuncian que ahora «reina un silencio que ahoga«. Esa doble vara de medir también duele. Todas muestran su solidaridad con el pueblo palestino y cierran el comunicado dejando claro su postura: «Compito, sí. Pero no lo hago con indiferencia».

Bandera palestina

El club donostiarra ha dado voz también al mensaje compartido por sus jugadoras. Además, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola frente al Guardés, en la presentación los entrenadores del Bera Bera, Imanol Álvarez y Jon Begiristain, exhibieron una bandera de Palestina para visibilizar el sufrimiento que padecen los gazatíes y el pueblo palestino en general «por el genocidio que les está infligiendo Israel».