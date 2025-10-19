Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estes Somaza, jugadora del Bera Bera, lanza a portería con las Guerreras, RFEB
Balonmano

Las Guerreras, obligadas a jugar contra Israel, muestran su apoyo a Palestina

Las jugadoras han colgado un comunicado en sus redes sociales donde han mostrado su disconformidad con disputar el encuentro: «Ante el deber de jugar, no puedo ignorar lo que sucede». El Bera Bera se ha sumado a la protesta

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:20

Las jugadoras de la selección española de balonmano han querido mostrar en redes sociales su apoyo al pueblo palestino antes de jugar esta tarde ante ... Israel. La previa del encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Europeo 2026 no ha estado exenta de polémica. El choque se celebrará en Bratislava porque Israel no puede acoger partidos como local, y será sin público y sin la habitual cobertura televisiva en abierto en España a través de Teledeporte. Para la disputa de estas dos primeras jornadas del clasificatorio están convocadas ocho jugadoras del Super Amara Bera Bera. Etxeberria, Erauskin, Tchaptchet, Arroyo, Somaza, Álvarez, Prades y Wiggins.

