Europa, en el punto de mira del Bera Bera

El Super Amara Bera Bera presentó de manera oficial ayer la temporada 25/26 en la sede de El Diario Vasco en Miramón. El conjunto ... donostiarra acudió a las instalaciones de este periódico con la Supercopa conseguida el sábado en Pamplona. Las jugadoras, aún sonrientes tras el primer triunfo del curso, portaron el trofeo. Las de Bidebieta alcanzan el trigésimo título de su historia, ya que a este entorchado hay que sumar las diez Ligas, nueve Copas y ocho Supercopas más.

La forma en la que levantaron la Supercopa, con dos victorias aplastantes, supone una clara declaración de intenciones. El Bera Bera busca dar continuidad a la exitosa racha de triunfos de los últimos años. Para ello ha conformado una plantilla de quince jugadoras que fueron presentadas ayer. La atención se centró en los cuatro nuevos fichajes, Nicole Wiggins, Ester Somaza, Elena Amores y la holandesa Lisanne Kruijswijk. Estuvieron arropadas por sus compañeras Shula Gavilán, Laura Hernández, Lyndie Tchaptchet, Carmen Arroyo, Elke Karsten, Lucía Prades, Elba Álvarez, Eszter Ogonovszky y Micaela Rodrigues.

Las últimas en subirse al escenario del DV Gunea fueron las dos nuevas capitanas, Maitane Etxeberria y Anne Erauskin. Alba Menéndez y Esther Arrojeria ya tienen relevo, la lezotarra y la ermuarra han recogido el testigo que han dejado las jugadoras con más títulos en la historia del club, que abre de esta forma una nueva etapa en la gestión del vestuario. Se trata de una plantilla con una media de 24,4 años, la segunda más joven de los últimos diez años.

Además, se suman al equipo y estuvieron en la presentación las juveniles Oihana Murgiondo y Elene Fresco, jugadora que cumplirá 17 años el día 27 de este mes y que debutó en el partido inaugural de la temporada en el Gasca. Les acompañaron el cuerpo técnico, con la dirección de Imanol Álvarez y Jon Begiristain y la directiva al completo, así como diferentes instituciones y patrocinadores que estarán junto al equipo a lo largo de este año.

Además, durante la presentación se descubrió la nueva campaña 'Bere Sua, Gure Indar Urdina' y se hizo oficial que Super Amara seguirá siendo el patrocinador principal del equipo los próximosaños.

La European League y la Copa

Se mantienen los objetivos que el equipo se ha ido proponiendo durante los últimos años, pelear por todos los títulos y dar un paso más en la European League, segunda máxima competición continental, donde las donostiarras deberán superar este año una eliminatoria previa para estar presentes como ocurrió el año pasado en la fase de grupos. Tienen las fechas confirmadas para la disputa de la eliminatoria ante JDA Bourgogne Dijon Handball francés. El partido de ida será el sábado 8 de noviembre en el Josean Gasca a las 18 horas (ETB4), mientras que el de vuelta será el domingo 16 de noviembre a las 17 horas en el Palais des Sports JM Geoffroy. Las donostiarras buscan superarse en la competición continental. El Bera Bera cayó a penaltis en los cuartos de final el año pasado y Dijon disputó la final four de Graz, en la que quedó tercera. La eliminatoria será dura para ambos.

Será tras el partido de vuelta frente al conjunto francés cuando finalice el primer trimestre de competición, a partir de esa fecha parte las jugadoras quedarán concentradas con sus respectivas selecciones para preparar el Mundial de Países Bajos y Alemania.

Otra cita importante esta temporada será la celebración de la Copa de la Reina por tercera vez en Donostia. Illunbe acogerá la fase final del torneo del 8 al 10 de mayo. Con más de 4.000 personas en la final de 2024, el club quiere repetir el éxito de organización y por supuesto, que el título se vuelva a quedar en casa.