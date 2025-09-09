Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plantilla del Super Amara Bera Bera posa en la presentación oficial en el DV Gunea con el trofeo de la Supercopa Ibérica. FOTOGRAFIAS: IÑIGO ARIZMENDI

Europa, en el punto de mira del Bera Bera

El conjunto donostiarra, reciente ganador de la Supercopa, se presentó ayer en el DV Gunea con el objetivo de romper fronteras este curso

Iris Moreno

Iris Moreno

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El Super Amara Bera Bera presentó de manera oficial ayer la temporada 25/26 en la sede de El Diario Vasco en Miramón. El conjunto ... donostiarra acudió a las instalaciones de este periódico con la Supercopa conseguida el sábado en Pamplona. Las jugadoras, aún sonrientes tras el primer triunfo del curso, portaron el trofeo. Las de Bidebieta alcanzan el trigésimo título de su historia, ya que a este entorchado hay que sumar las diez Ligas, nueve Copas y ocho Supercopas más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  4. 4 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  5. 5 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  6. 6 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  7. 7

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  8. 8

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  9. 9 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  10. 10

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Europa, en el punto de mira del Bera Bera

Europa, en el punto de mira del Bera Bera