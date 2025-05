«Hace un año ni me imaginaba que iba a estar peleando por el triplete»

El Super Amara Bera Bera podría levantar hoy su décima liga. El conjunto de Imanol Álvarez se mide esta tarde al Elche en tierras ilicitanas ( ... TDP y ETB4, 18.00) en el segundo partido de la final del playoff por el título de liga. El conjunto donostiarra ganó el primer duelo el miércoles en el Gasca y si consigue hoy la victoria se proclamará campeón liguero. Un tercer título que redondearía una nueva temporada espectacular con un segundo triplete consecutivo. El Esperanza Lag traerá buenos recuerdos a las jugadoras que el pasado curso levantaron el título allí, y para las que puede ser su primera liga, puede quedar marcada para siempre como un pista especial.

Elba Álvarez cumple su primera campaña en Donostia siendo una de las más destacadas del equipo. Ha participado en todos los partidos oficiales que ha disputado el Bera Bera está temporada siendo una de las máximas goleadoras del equipo. En su primer curso en Bidebieta ha dado muestras de su calidad y visión de juego y no se conforma con haber levantado la Copa y la Supercopa, desea ganar hoy el título liguero.

- Está a punto de conseguir su primera liga...

- Todavía no me lo creo, para mí era inimaginable. Ni por asomo la Elba de hace un año se podía imaginar que iba a estar luchando por el triplete. Estoy sobre todo feliz por lo que ha hecho este grupo. Termine como termine el curso, esta temporada ya es histórica para el club.

- La diferencia de goles no marca la eliminatoria pero las sensaciones puede que sí.

- Esta vez, en este sistema, los nueve goles no importan, pero sí que esa sensación de haber mostrado nuestra mejor versión, sí. El partido no pudo terminar mejor de cara al segundo. Conseguir una renta importante, aunque no cuenten los goles, en el estado anímico nos vale por mil. Nos tiene que ayudar haber podido conseguir esta renta, haber podido disfrutar del Gasca. Tiene que servirnos de aliciente para querer que sea el segundo y último partido de esta final.

- ¿Quieren rematarlo ahora?

- ¡Por supuesto! No digo que un tercer partido en casa sería algo horroroso, pero creo que nos merecemos ganar hoy. Obviamente el partido será totalmente diferente al que vivimos en el Gasca. Somos conscientes de que podemos hacerlo muy bien si ponemos todo lo que se tiene que poner en una final. Vamos a por todas, a por el triplete.

- Les costó entrar al primer partido pero luego se mostraron imparables.

- Sabíamos perfectamente que la defensa del Elche es una defensa que molesta, complicada. Creo que teníamos que ir haciéndonos poquito a poco al partido, al ritmo, a darle movilidad al balón. Fue en el arranque de la segunda parte cuando fuimos pillando esos matices y nos empezamos a alejar.

- ¿Dónde estuvo la clave?

- Para mí la clave del miércoles, y lo está siendo las eliminatorias de playoff, fue la defensa. Hemos hecho un trabajazo, las centrales, las laterales, las exteriores... Y con la ayuda de la portería yo creo que es ahí donde estamos y podemos hacer daño. En ese sentido, en Europa se nos exigía más. Estamos en un momento de forma que es muy difícil que nos metan gol, y cuando lo hacen es por donde queremos que nos lo hagan. Eso encima nos permite correr, que es algo que también estábamos deseando.

- ¿Qué reflexión hacen de cara a esta tarde?

- Que el trabajo está siendo bueno. En el primero confiamos en que iba a llegar el momento en el que íbamos a despegar, seguimos confiando en el plan que había propuesto Imanol y es lo que tenemos que hacer. Por supuesto sin olvidar que ellas tienen magníficas jugadoras, es la defensa menos goleada de la liga y una portera tan buena como Nicole Morales.

- ¿Cómo valora su primer año en Donostia?

- Estoy contenta y feliz de seguir aquí el curso que viene. Creo que ha sido una temporada muy positiva y tengo ganas de más. He compartido vestuario con Esther y con Alba y me siento afortunada por compartir su último año. Han sabido inculcarme los valores de Bera Bera y ojalá les regalemos hoy en Elche el triplete.