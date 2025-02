El derecho a no poner límites a sus sueños

«Ni en nuestros mejores sueños nos imaginamos ver el Gasca así»

Imanol Álvarez lamentó tras el partido que el equipo no hubiera podido brindar la victoria al público. El ermuarra no era capaz de esconder su cara de felicidad a pesar de su exigencia. «Durante un rato no nos han salido las cosas como queríamos y hemos bajado un poco los brazos, pero al final lo hemos encaminado. Pensaba que nos iba a dar tiempo, pero al final no. Estábamos tan impresionados por el ambiente y queríamos agradecer tanto a los espectadores que nos ha sobrepasado. Ver el Gasca así, si nos lo hubieran dicho hace cinco años, no lo hubiéramos pensado ni en los mejores sueños», celebró.

El Super Amara se volverá a topar con otro equipo alemán. «Este año ha sido la primera vez que iba a jugar en un partido oficial a Alemania y ahora otra vez nos toca allí. Estoy contento. Creo que el Blomberg es un buen rival, es un rival duro. Está entre los ocho mejores, pero nosotras también. Me imagino que ellas también tendrán sus preocupaciones», apuntó Álvarez.

Celebración conjunta

Las jugadoras de los dos equipos celebraron juntas el pase de ambos a la siguiente eliminatoria, una imagen para el recuerdo. El ermuarra reconoció no haber vivido antes nada igual. «Ha sido muy bonito. Dos equipos clasificados, con el objetivo cumplido y peleando hasta el final. Celebrarlo así yo creo que es un detalle chulo. Son cosas que solo pasan en nuestro deporte».