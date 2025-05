Todas a una a por la gran final

Raúl Melero Miércoles, 21 de mayo 2025, 07:53 Comenta Compartir

El Super Amara Bera Bera llega a esos tramos de temporada y partidos donde se siente como pez en el agua. Su tercer puesto en ... la liga regular le hace disputar el primer encuentro de semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola en el Gasca (20.30 horas, Teledeporte) ante el Málaga, segundo clasificado. Es decir, tendrá el factor cancha en contra. «No voy a ir tranquilo ni con ocho goles», dijo Imanol Álvarez en la previa del choque ante las malacitanas. «Pienso que con el Blomberg perdimos aquí por tres goles y ganamos allí también por tres. Creo que no va a pesar tanto el factor campo y cada vez me parece que es menos importante. Yo creo que en dos equipos de este nivel y de esta experiencia no tiene tanta importancia», apunta el ermuarra. Si cada equipo gana un partido, pasará a la final quien tenga más goles de ventaja. Si hay empate, avanzará el que haya metido más tantos de visitante.

El entrenador vizcaíno tiene «muchas ganas de jugar, me apetece mucho empezar a jugar y siento que las jugadoras también. Contra el Málaga es siempre una semifinal especial, son partidos intensos y una eliminatoria a doble partido tiene pinta de que va a ser un partido muy chulo». El equipo de Bidebieta ha demostrado tener un gen ganador en citas de este tipo, como unas semifinales. Sin confianzas «Eso es un valor que este año está saliendo», dice el entrenador del Bera Bera, «en los partidos duros siempre hemos dado la cara. Sin embargo el Málaga está hecho para estos partidos, con lo que va a haber mucha igualdad», pronostica el técnico vizcaíno. Recela de un bajón en el juego de las andaluzas. «Creo que ahora ellas están mejor, han pasado un periodo de lesiones, han sabido sacar adelante resultados quizá por no estar en la Copa y caer eliminadas antes de lo esperado en Europa. Les he visto bien contra Rocasa y va a ser complicado». Álvarez tiene a toda la plantilla a su disposición y quiso acordarse del homenaje que van a recibir Alba Menéndez y Esther Arrojeria, que se retirarán al final de esta temporada. «Ojalá no sea el último partido suyo, que logremos pasar y haya otro en Donostia. No solo ellas quieren el triplete, todo el equipo lo quiere también para dedicárselo». La defensa será fundamental en un partido de este pelaje: «Si podemos correr, eso hará que ellas no lancen cómodas y te quita preocupaciones para atacar en posicional. Sin embargo creo que estamos atacando bien en posicional. Si nuestra defensa tiene éxito la eliminatoria puede decantarse a nuestro favor».

Temas

Bera Bera Balonmano