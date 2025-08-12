Bera Bera abre hoy el Torneo de Egia contra el Grafometal La Rioja

El Super Amara Bera Bera disputa hoy (18.30) su segundo amistoso de pretemporada al medirse en la inauguración del Torneo de Egia a Grafometal ... La Rioja con las mismas que jugaron en Lekunberri ante el Beti Onak. En su primera prueba, Bera Bera dejó buenas sensaciones al superar con solvencia a las navarras por 22-34. Debutaron con buen pie los nuevos fichajes Wiggins, Amores, Kruijswijk y Somaza.

El Torneo de Egia acogerá a tres equipos, además de guipuzcoanas y riojanas, Replasa Beti Onak se medirá a Grafometal La Rioja mañana y Bera Bera repetirá con el equipo navarro el jueves.

Imanol Álvarez volverá a hacer pruebas como en Lekunberri, donde formó con dos sextetos –salvo el cambio de Arroyo por Kruijswijk– que disputaron ambas partes, mezclando los dos equipos en los últimos minutos. Wiggins tuvo una destacada actuación, las cuatro extremos corrieron a la contra, en especial Amores; Kruijswijk, Álvarez y Karsten se repartieron la dirección y coincidieron en defensa Tchaptchet, Arroyo con Somaza. Álvarez repetirá convocatoria y tiene previsto incluir a Urretabizkaia, Murgiondo y Vázquez en el partido del jueves. El partido de hoy se dará por streaming.