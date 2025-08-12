Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Balonmano

Bera Bera abre hoy el Torneo de Egia contra el Grafometal La Rioja

El conjunto de Imanol Álvarez tratará de repetir las buenas sensaciones que dejó el sábado en su primer ensayo veraniego

DV

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

El Super Amara Bera Bera disputa hoy (18.30) su segundo amistoso de pretemporada al medirse en la inauguración del Torneo de Egia a Grafometal ... La Rioja con las mismas que jugaron en Lekunberri ante el Beti Onak. En su primera prueba, Bera Bera dejó buenas sensaciones al superar con solvencia a las navarras por 22-34. Debutaron con buen pie los nuevos fichajes Wiggins, Amores, Kruijswijk y Somaza.

