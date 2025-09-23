Veronika Remenárová e Irene Murua, talento eslovaco y guipuzcoano para la nueva temporada

El IDK Euskotren continúa tachando deberes en su agenda antes del inicio de la Liga Femenina Endesa. A solo doce días de que el balón ... empiece a rodar en el Gasca, el club ha presentado este martes en la cancha de Amara a Irene Murua y Veronika Remenárová, dos de las siete incorporaciones de este verano. Ambas suman talento guipuzcoano y eslovaco a una plantilla en la que la versatilidad brilla por sí sola.

Irene Murua fichó en junio por el conjunto de Ibaeta para volver a dejar su sello en la máxima competición femenina estatal —debutó con tan solo 16 años en el Araski—. La de Mondragón, alero de 26 años y 1,83 metros de estatura, se caracteriza por su capacidad para jugar tanto bajo la canasta como en el perímetro. «Vengo a ayudar al equipo como pueda, si necesitan que recoja rebotes o que juegue de cuatro o de tres, lo haré. Somos diez jugadoras en el equipo y me veo preparada para asumir responsabilidades», ha afirmado.

La exjugadora del Oinxe Arrasate, que se formó en Estados Unidos tras abandonar el Araski, comenzó jugando en el equipo Louisiana Tech en la NCAA. Después recaló en los Detroit Mercy Titans, conjunto en el que estuvo tres temporadas (2022, 2023 y 2024) y disputó una media de 30 minutos por partido, con 12 puntos y 8 rebotes en cada encuentro. «La Liga de allí es muy física, se meten muchas horas en el gimnasio y eso me ha ayudado a venir más fuerte. También creo que he mejorado bastante el tiro, por lo que me considero una jugadora más completa», ha explicado la de Mondragón.

La temporada pasada no fue la esperada para la plantilla liderada por Azu Muguruza. El desgaste físico de la competición europea y el poco acierto del equipo en la cancha condenaron al IDK a tener que luchar hasta la última jornada liguera por lograr la permanencia. «Somos un equipo completo que tiene que ir partido a partido. El objetivo general es ser capaces de competir en cada partido y, a partir de ahí, veremos si nos podemos clasificar para el 'playoff'. Queremos sufrir menos que el año pasado», ha manifestado.

El fichaje de la eslovaca Veronika Remenárová fue uno de los primeros que se oficializó tras la conclusión de la temporada pasada. Conoce muy bien la Liga Endesa tras militar en el Cadí La Seu hace dos campañas y se considera «una jugadora que trabaja mucho en equipo». «Soy buena defensora y creo que puedo aportar mucho al equipo en esta faceta. Tenemos de todo dentro de la plantilla y creo que podemos hacer un buen curso», ha argumentado la jugadora de 28 años.

La ala-pívot de 1,86 metros comenzó su carrera en su país natal. Desde su debut, jugó en el KP Brno hasta 2021. En las dos temporadas siguientes fichó por sendos equipos alemanes, el Herner TC y el Rutronik Stars Keltern. En la 2023-2024 aterrizó en la Liga Endesa y el curso pasado militó en el Royal Castors belga, participando en la EuroCup Women. «A lo largo de mi carrera he escuchado que este equipo es fuerte y tiene muy buenas capacidades. Es cierto que la temporada pasada no fue la mejor, pero trabajaremos para mejorar», ha señalado.

El jueves, la Euskal Herriko

Respecto a la Euskal Herriko Kopa -el IDK se enfrentará al Araski el jueves a las 19:00 horas-, la jugadora se ha mostrado expectante: «Jugué en Cataluña y me puedo imaginar cómo puede ser el torneo. Va a ser una muy buena preparación de cara al primer partido del curso», ha declarado. Al ser preguntada por la primera impresión de la ciudad, ha afirmado que le parece «espectacular, aunque me considero una persona a la que le gusta mucho la naturaleza, por lo que quizás me ha sorprendido lo que le rodea».