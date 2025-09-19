Próxima parada: Copa de la Reina y playoff El IDK Euskotren se presenta en sociedad con siete caras nuevas y «espíritu de enmienda» respecto a los apuros de la temporada pasada

El IDK Euskotren parte hacia una nueva temporada donde tendrá treinta paradas (que son los partidos de la liga regular) aunque se espera que sean un puñado más. Eso significaría que el equipo de Ibaeta se habría clasificado, bien para la disputa de la Copa de la Reina, bien para los playoff. O para ambos.

La renovada plantilla, con siete caras nuevas, se presentó este jueves en sociedad en las tripas del Estadio de Anoeta. Un poco antes, las jugadoras a las órdenes de Azu Muguruza –quien este curso tendrá como ayudante a Jon Santamaría– se sacaron la tarjeta Mugi para tenerla perfectamente recargada de cara a la campaña que comienza el próximo 4 de octubre.

En la puesta de largo institucional, además de la plantilla estuvieron presentes el staff, junta directiva y patrocinadores, simpatizantes del club, gente del baloncesto guipuzcoano y representantes políticos. Se formó una mesa redonda en el estrado del hemiciclo con el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, la diputada de deportes, Goizane Álvarez, el director general de Euskotren, Javier Seoane, y la presidenta del club Carmen Muguruza. «Después de la temporada pasada tenemos ganas de vivir otro tipo de energía y la clave va a ser la unidad. Tiene que ser el valor número uno», declaró la máxima mandataria del club. Goizane Álvarez subrayó que «los niños y niñas se fijan en un equipo como el IDK, ejemplo de liderazgo, gestión y espíritu de lucha». El máximo representante de Donostia, Eneko Goia, dijo que «es un motivo de orgullo de ciudad donde verdaderamente se hace una apuesta por el deporte femenino».

Un equipo con muchos poderes

El IDK quiere olvidar las penurias del año anterior. Han pasado meses, pero la tensión de tener que salvarse en el último partido no se borra fácilmente. Para ello, Azu Muguruza se ha rodeado de tres jugadoras que repiten del año pasado y que serán su guardia pretoriana: Rosó Buch, Lara González y María Eraunzetamurgil. A estas hay que sumar a Itziar Ariztimuño, quien a pesar de estar recién llegada conoce perfectamente el IDK. Junto a Lara forma una pareja de bases de garantías, y los puntos y buenas prestaciones están asegurados con Buch y 'Zeta'.

A partir de ahí, el conjunto guipuzcoano ha querido incorporar juventud, energía, puntos y fondo de armario. Saldrá con una plantilla de diez jugadoras, número que consideran idóneo para la liga regular. Tres de ellas llegan desde la universidad estadounidense (Yvonne Ejim, Khadija Faye y Hannah Jump), a las que hay que sumar a la arrasatearra Irene Murua. La interior guipuzcoana ha pasado cuatro años en Estados Unidos y le llega la oportunidad de jugar de manera profesional en el IDK. Murua será la tercera guipuzcoana del equipo, junto a Lara y Eraunzetamurgil.

Hay muchas esperanzas depositadas en Ejim, internacional absoluta con Canadá, y que promedió unos golosos 20 puntos y 9 rebotes en la universidad de Gonzaga. Números muy parecidos a los que firmó la que está llamada a ser referente interior y bastión en la zona, Khadija Faye, que acreditó 19 puntos y 10 rebotes en Pittsburgh. La otra jugadora salida de la universidad es la británica Hannah Jump, especialista en el tiro de tres puntos: medio metro de distancia le es suficiente para levantarse y anotar desde fuera. De los dos últimos refuerzos, la eslovaca Veronika Remenarova, ya conoce la liga. Llega desde Bélgica y dará mucha solidez por dentro. La otra, Paige Robinson, es la cañonera del equipo y fue la cuarta anotadora de la liga alemana el pasado año con 16 tantos de media.