Objetivo: no pasar apuros

El balón naranja vuelve a retumbar en las vetustas tablillas del Josean Gasca a partir de mañana. Lo lleva haciendo con los entrenamientos desde agosto ... pero mañana es la hora oficial (17.00) del estreno de la competición. El IDK Euskotren arranca ante el Gran Canaria su décima tercera temporada en la élite, en esta Liga Endesa con cada vez mejores jugadoras y equipos y que en el último lustro transita a ser una competición casi elitista. Con técnicos y entrenadoras de primer nivel y jugadoras que en muchos casos proceden de la WNBA, la competición se ha vuelto muy exigente.

En esta selva de buen baloncesto, el equipo de Ibaeta va a competir con un objetivo único y primordial: no pasar los apuros del curso pasado. Han pasado meses pero aún recorre un escalofrío en el cuerpo de las responsables y dirigentes del IDK al recordar el partido contra el Ensino en Lugo donde era ganar o caer al descenso en la última jornada. El miedo a perder la categoría es infinitamente mayor que la presión por un éxito. Con lo que las cosas están muy claras en la hoja de ruta que han diseñado.

Hace diez años reinaban el Perfumerías Avenida y el Spar Girona en un mano a mano que solía ser bastante claro. Llegó el Valencia Basket para pelear por títulos, se ha instalado entre las mejores el Zaragoza y ahora es el Jairis murciano el que completa un repóker de equipos de gran nivel. Partidos en los que el IDK Euskotren sabe que debe rayar a una altura máxima para poder competirlos. La buena noticia es que en las últimas temporadas las pupilas de Azu Muguruza ya saben lo que es batirles.

La clase media también ha aumentado prestaciones. Durante varias campañas el IDK ha estado ahí, a rebufo de las grandes escuadras con clasificaciones para el playoff por el título la Copa. Sin embargo, esos equipos también aumentan el nivel. Gernika y Estudiantes son dos casos pero hay más: Baxi Ferrol y Joventut presentan proyectos interesantes.

Experiencia y juventud

Es por ello que la principal precaución de las responsables del IDK Euskotren sea navegar con tranquilidad durante toda la temporada y si hay opción de acercarse a los primeros puestos, mejor que mejor. Por el momento la plantilla de diez jugadoras tiene el talento suficiente como para no pasar apuros clasificatorios e ir dejando a distancia los puestos de descenso.

Las jugadoras de casa Lara González y María Eraunzetamurgil, junto con Roso Buch forman la guardia pretoriana de Azu Muguruza.A ellas se suma Itziar Ariztimuño, con nueve temporadas en Gernika y conocera al dedillo de lo que se cuece en la Liga Endesa.Entre las caras nuevas, Paige Robinson debuta en al competición pero sabe lo que es jugar en Europa tras dos años en Alemania. La eslovaca Remenarova ha jugado en Cadí La Seu así que la liga no es desconocida para ella.

Las cuatro jugadores que restan son 'rookies', es decir, debutantes en la liga.Hay ganas de ver a la arrasatearra Irene Murua, jugadora que se ha formado en Estados Unidos con buenos números.Yvonne Ejim yKhadiya Faye, con grandes actuaciones y promedios en la NCAA, también cruzan el charco por primera vez. Si se acoplan rápido serán importantes. Y la figura de Hannah Jump, una tiradora brutal desde el triple que le da un arma extra al IDK Euskotren. Las de Ibaeta, que parece que quieren jugar a un ritmo muy alto, mezclan experiencia y juventud para lograr sus objetivos.