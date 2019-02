NBA Un trono vacío en el Este Marc Gasol, con la camiseta de los Raptors, su nuevo equipo. El paréntesis del All-Star da paso a la segunda vuelta de la Regular Season de la NBA IÑIGO PUERTA Jueves, 21 febrero 2019, 16:39

El paréntesis del All-Star da paso a la segunda vuelta de la Regular Season de la NBA. Una vez agotado también el plazo de los traspasos, los contendientes al título se rearman con todo su arsenal y en el próximo tramo de competición se juegan la temporada. Esta vez los focos miran al Este. Es la Conferencia que más y mejor se ha reforzado. Al menos cuatro franquicias aspiran a la final sin un claro favorito, pero con un asombroso potencial. El quinto elemento son los Indiana Pacers, que se basarán en la defensa para intentar cubrir la baja de su estrella Oladipo. No se les descarta, pero sobre el papel hay cuatro escuadras superiores. LeBron se fue al Oeste. Alguien tiene que ocupar el trono de su Conferencia.

Milwaukee Bucks (43-14)

Giannis Antetokounmpo lidera en pista el equipo que ha reformado a su gusto el 'coach' Mike Budenholzer. El todoterreno griego es una fuerza de la naturaleza con una técnica individual digna de un base, lo que le permite finalizar sus jugadas debajo del aro sin antídoto posible. Ha acabado con el reinado de LeBron durante más de una década en canastas anotadas justo bajo el aro y sus números bailan al lado de los de Saquille O'Neal en el año 2000. Su porcentaje es del 77,5% en ese área. Si las ayudas llegan, su capacidad de pase encuentra al hombre liberado. El General Manager Jon Horst lo tenía claro. Rodear a Giannis de tiradores. Abrir la pista para que pueda penetrar. Si le consiguen parar, siempre hay un francotirador apostado. Añadir a Nikola Mirotic es un aliciente más para un equipo muy consistente. No ha perdido dos partidos seguidos en Liga. Son la major defensa de la competición y en sus filas está el favorito al MVP. El griego acredita 27,2 puntos (58% de acierto) 12,7 rebotes, 6 asistencias, 1,4 robos y 1,4 tapones por partido.

Mirotic, con la camiseta de los Pelicans, puesto que aún no ha debutado con su nuevo equipo.

Toronto Raptors (43-16)

A solo dos victorias de los Bucks, los Raptors acechan sin apretar el acelerador. Su jugador franquicia, Kawhi Leonard, ha asombrado por el nivel exhibido hasta el momento tras pasar una temporada casi en blanco. El que fuera mejor 'stopper' de LeBron James y jugador defensivo del año promedia 27 puntos, 7,7 rebotes, 3,3 asistencias y 1,9 robos. Sus técnicos le han dosificado y le van dando descanso. A su alrededor han construido con solidez. Pascal Siakam ha dado un impresionante salto adelante en prestaciones y Kyle Lowry rinde a nivel All-Star. Un trío español les añade fuerza y experiencia en competición. Sergio Scariolo como entrenador asistente y la pareja de interiores Serge Ibaka y Marc Gasol. El primero de ellos se ha reconvertido como cinco. Su salto, rebote, movilidad defensiva y tiro exterior le han convertido en una joya para contrarrestar quintetos pequeños. La incorporación de Marc les da una nueva dimensión. Por ahora su ajuste a la plantilla nace desde el banquillo. Defensa, visión de juego, tiro triple y toneladas de saber estar para unos Raptors que aspiran a todo. Han tenido que soltar a jugadores preciados en su rotación, pero han incorporado a Jeremy Lin y Jodie Meeks en la agencia libre.

Kawhi Leonard es la estrella de los Raptors.

Philadelphia 76ers (37-21)

Han apostado todo por el todo. Es el final de 'The process'. Se acabó con especulaciones futras. Han dejado atrás a las promesas que no terminaban de cuajar. Fultz ha sido el último en salir. La razón era clara. Añadir a Butler, que al final de temporada es agente libre, hacia apresurar el plan. Dos All Star como Embiid y Simmons con 24 y 22 años de edad necesitaban experiencia. Además de Butler ha llegado Tobias Harris, otro jugador que ha rozado el All Star y que junto a J.J. Reddick otorga a 'Phila' el segundo mejor quinteto de la NBA tras los Warriors. El impacto no se ha calibrado aún. Harris se mueve como pez en el agua además de añadir puntería (38% T3) y Butler consigue tener la bola con la segunda unidad. Todos contentos. Se duda sobre la profundidad de su banquillo pero ojo, todavía tiene al inédito novato Zhaire Smith como seguro de vida para el futuro.

Embiid y Simmons necesitan experiencia.

Boston Celtics (37-21)

Kyrie Irving ha removido las entrañas de los Celtics. Unas declaraciones en las que hacía dudar de su continuidad como Celtic que se acallaron desde los despachos. Se asegura que habrá boda con Irving. Por una parte, los Celtics han sido mejores sin el base All-Star en la pista (11-2), anotando casi 116 puntos por cada 100 posesiones. La segunda unidad funciona mejor, todos asumen más riesgos y responsabilidad en ataque y se recuerdan aún los playoffs de Rozier del año pasado, que también será agente libre. A todo esto hay que añadir que Anthony Davis será el jugador más codiciado del verano y Boston tiene mucho talento para ofrecer en un hipotético traspaso con los Pelicans. Mientras los rumores tambalean el proyecto, Brad Stevens trata de sacar rendimiento a una de las plantillas más talentosas y profundas de la NBA. Mención para la mejora en el tiro de Smart, la consistencia de Morris o los minutos de calidad del teutón Theis. El camino al reinado en el Este se ha complicado pero sus expectativas siguen intactas.