NBA LeBron James supera a su ídolo Michael Jordan LeBron James tras anotar la canasta con la que superaba a Michael Jordan. / Afp El '23' de los Lakers necesitaba 13 puntos para alcanzar al mítico '23' y convertirse en el cuarto máximo anotador de la NBA JAVIER VARELA Madrid Jueves, 7 marzo 2019, 10:40

LeBron James sigue escribiendo capítulos de la historia de la NBA. El jugador de los Lakers se convirtió en el cuarto máximo anotador de la historia de la mejor liga del mundo al superar a Michael Jordan (32.292 puntos). Sin embargo, la felicidad no pudo ser total porque Los Angeles Lakers volvieron a perder, esta vez por 99-115 contra los Denver Nuggets, y se alejan de las opciones de disputar los 'play-offs'.

James tenía 32.280 puntos antes del partido ante los Nuggets y sólo necesitaba anotar 13 tantos para superar los 32.292 del actual propietario de los Hornets. El momento más esperado del partido se produjo a falta de 5:37 para el final del segundo cuarto. El jugador de los Lakers logró superar esa marca con una canasta a tablero dentro de la pintura, en lo que ya es una canasta para la historia de la NBA.

🚨 El momento en el que se convierte en el cuarto máximo anotador de la historia 🚨#LakeShowpic.twitter.com/8NX5rkv8GY — NBA Spain (@NBAspain) 7 de marzo de 2019

Como es habitual en la NBA, el momento en el que el '23' de los Lakers superó al mítico '23' el partido se detuvo para hacerle un pequeño homenaje. Tanto sus compañeros, como los rivales, como el público rindieron pleitesía al 'Rey' de la NBA.

El próximo reto de LeBron es superar a otro ídolo de los Lakers como es Kobe Bryant, que sumó 33.643 puntos durante su carrera

Tras el partido ante los Hornets, que acabó el encuentro con 31 tantos, 7 rebotes y 7 asistencias, James tiene 32.311 puntos, por lo que su próximo reto será superar a otro ídolo de los Lakers como es Kobe Bryant, que sumó 33.643 puntos durante su carrera. Más lejos tiene a dos históricos como Karl Malone (36.928 puntos) y Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), que lidera la clasificación de anotadores históricos de la NBA.

Aunque parece tenerlos lejos, LeBron presenta promedios de 27,1 puntos por partido desde que comenzó en la NBA en 2003, por lo que si sigue a este ritmo, superaría a Kobe Bryant la próxima temporada y podría liderar la tabla de anotadores históricos en la temporada 2021-2022, justo la última que tiene firmada con los angelinos.

Para enmarcar



EL REY pic.twitter.com/6Iqj2WzUFt — NBA Spain (@NBAspain) 7 de marzo de 2019

Antes del partido en el que todo apunataba que conseguiría superar a Michael Jordan, Lebron confesó que lleva «el número 23 por Mike. Me enamoré de este juego por Mike. Lo más importante para mí es que todo lo que he logrado lo he hecho siendo yo mismo». Además, confesó que «no os podéis imaginar todo lo que Michael Jordan hizo por mi y por mis amigos cuando crecíamos. Le estoy agradecido más de lo que él se pueda imaginar«.

«Ahora muchos niños me admiran y buscan una inspiración en mí, cuando yo era pequeño necesitaba inspiración y Michael Jordan fue esa inspiración para mí»

«Ahora muchos niños me admiran y buscan una inspiración en mí, cuando yo era pequeño necesitaba inspiración y Michael Jordan fue esa inspiración para mí», añadió. LeBron jugó con unas zapatillas inspiradas en un modelo del 23 de los Bulls con un mensaje de agradecimiento hacia él.

Así queda la lista de anotadores de la NBA:

1. Kareem Abdul Jabbar (38.387 puntos)

2. Karl Malone (36.928)

3. Kobe Byant (33.643)

4. LeBron James (32.293)

5. Michael Jordan (32.292)