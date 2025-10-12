La surrealista entrevista a Darío Brizuela en mitad de un partido: «¿Remontada? Pero si estamos cinco abajo todavía» El Barcelona ha caído en casa en su duelo ante el Hiopos Lleida en un partido en el que el donostiarra ha logrado diez puntos

El Barcelona ha caído de forma sorpresiva en casa en el duelo de la segunda jornada de la ACB ante el Hiopos Lleida (86-91). El equipo de Joan Peñarroya lleva dos derrotas seguidas en este inicio de la liga doméstica lo que está haciendo que el nervisismo de la afición culé vaya en aumento. Una de las anécdotas que ha dejado el duelo ha sido una entrevista a Darío Brizuela a la vuelta del descanso que se ha convertido en viral.

Los primeros dos cuartos han finalizado con 43-48 en el marcador en favor del Lleida y al regreso de vestuarios la periodista de TV3, la televisión catalana, le ha lanzado una pregunta surrealista al jugador donostiarra. Primero en catalán y después en castellano (con el ruido Brizuela no llegaba a entender la pregunta) la periodista le cuestiona al escolta: «¿Qué nos podéis decir de esta remontada que estáis protagonizando?». Brizuela, sorprendido pero muy profesional, corrige: «Remontada ninguna, estamos cinco abajo todavía». La periodista remata: «Pues suerte para la segunda parte».

Espectacular entrevista a Darío Brizuela en TV3. pic.twitter.com/i3jZdWRQcx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 12, 2025

El donostiarra ha cerrado un partido correcto con diez puntos y cuatro asistencias que no han servido sin embargo para llevar a la victoria al conjunto blaugrana.