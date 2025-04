Jugar una final donde no hay trofeo

Raúl Melero San Sebastián Sábado, 19 de abril 2025, 08:56 Comenta Compartir

No hay trofeo para el que gane el partido. No existe copa de campeón para quien salga vencedor en el Pazo do deportes de Lugo. ... Y eso que el partido es una final. El premio es la tranquilidad para el IDK Euskotren. Acaba la temporada para las jugadoras guipuzcoanas, que tienen que derrotar (19.00 horas, Canal FEB) al Durán Maquinaria Ensino de Lugo para no descender.

La dificultad, además, estriba en que no solo le vale con el triunfo. El equipo de Azu Muguruza arranca la jornada en puestos de descenso así que tiene que ganar al Ensino y esperar que el Celta pierda ante el Valencia Basket en la capital del Turia. El otro encuentro entre equipos implicados por no descender es el Araski-Cadí La Seu. Resultaría una enorme sorpresa que el antepenúltimo clasificado (Celta) fuera capaz de derrotar al segundo en la tabla (Valencia Basket). Pero es que el Celta se juega, como el IDK, la vida. Las buenas noticias para el conjunto guipuzcoano es que es el equipo taronja tiene suficiente potencial, y más jugando como local, para derrotar a cualquiera. El conjunto de Rubén Burgos solo ha perdido dos encuentros ligueros en la Fuente de San Luis ante el Perfumerías Avenida y el Movistar Estudiantes. Si a esto le sumamos la trayectoria del Celta lejos de su feudo (tres triunfos sobre catorce partidos), la ecuación da como muy improbable el triunfo gallego ante las valencianas. Sin embargo esto es deporte, y a pesar de que el Valencia se juega tener las semifinales por el título con el factor cancha a favor, seguro que salen más relajadas que las celestes. Si ganan el IDK y el Celta, y pierde el Araski, descendería éste último. La mala noticia para el IDK es que pierde en todos los empates simples y en el triple empate con el Celta y Araski, así que la victoria es obligatoria para no acabar descendiendo a la Liga Challenge. El conjunto de Azu Muguruza no va a estar solo en la pista lucense y cerca de setenta aficionados del IDK han viajado para apoyar al equipo. «Jugar con convicción», detalló en estas páginas la exjugadora del IDK Arantxa Novo.Precisamente eso y la confianza deben ser los compañeros de viaje del IDK que tiene que hacer lo que está en su mano: ganarle al Ensino.Por uno o treinta puntos. Y poner una vela para que el Valencia derrote al Celta. La tranquilidad es el trofeo.

