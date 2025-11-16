El Inveready Gipuzkoa Basket no es capaz de salir de su espiral descendente El conjunto donostiarra se había propuesto el reto de escapar de la mala dinámica en su duelo ante el Zamora y los de Sergio García tampoco fueron capaces

El Inveready Gipuzkoa Basket sigue en caída libre. El conjunto donostiarra se había propuesto el reto de escapar de la mala dinámica en su duelo ante el Zamora y los de Sergio García tampoco fueron capaces. Cayeron ante el conjunto castellano por 82-86 para sumar la quinta derrota liguera –además de la eliminación copera– en este inicio de curso en el que solo han sido capaces de ganar un encuentro. El equipo se vio totalmente superado y la clasificación no engaña.

El técnico altzatarra se mostró enfadado en sala de prensa tras el partido, denunciando incluso la falta de concentración de alguno de sus deportistas. «Estoy orgulloso de los jugadores que han peleado el partido y seriamente preocupado por la falta de aportación y las desconexiones de una serie de jugadores a los que ya se lo he dicho directamente en el vestuario», confesó.

«El nivel de la liga es muy duro y necesitamos más. Nadie nos va a esperar, esto no frena, el nivel sigue y ahora mismo los rivales nos ven muy heridos y los equipos vienen con confianza a jugar contra nosotros. Tenemos que dar todos un paso adelante. No podemos estar con tan pocos jugadores y alguno tiene que dar un paso adelante mínimo en concentración», subrayó el donostiarra.

