El IDK Euskotren sigue de dulce y alza su sexta victoria de la temporada ante un buen Joventut por 75-68 y sigue invicto en ... el Josean Gasca. El triunfo guipuzcoano se obtuvo en el último minuto y medio, ese al que se refieren los no aficionados al mundo de la canasta. «Con ver el último minuto vale», suelen decir. En algunos casos sí, pero en el partido entre las de Ibaeta y las verdinegras, perderse los anteriores 38 minutos y medio hubiera supuesto una felonía. Porque fue un precioso intercambio de golpes y el Joventut llevó al equipo de Muguruza a jugar en el filo de la navaja. Otra lección que da el IDK, por mucho que tenga un partido complicado, no se descompone. Brilló sobre todas Yvonne Ejim, que oposita a mejora jugadora de la jornada gracias a sus 36 créditos de valoración. Dio una exhibición la canadiense, quien sostuvo a su equipo durante la primera mitad.

No empezó bien el IDK, 2-8, tuvo que ir a remolque y frenar a Ebo y Dembelé, sus mejores jugadoras. Entre las dos interiores y Howard anotaron 56 de los 68 puntos de las de Badalona. Poco a poco se fue minimizando la distancia gracias a la entrada de Itziar Ariztimuño, que le dio una velocidad más al juego. Encontró la vizcaína a Ejim y hubo que esperar a los minutos finales del segundo cuarto para que el IDK cogiera la delantera, 31-30 (min. 17). trató de estirarse e ir con oxígeno sufiente al descanso pero el Joventut no perdía el rebufo.

Cogió siete de diferencia, 45-38, el conjunto de Ibaeta tras el paso por vestuarios pero otra vez se pegó el Joventut. Solo anotaban Ebo, Dembelé y Howard y les era suficiente. El IDK dominaba los tableros pero estaba fallón (Lara acabó con 1 de 10 en tiros y María 4 de 13) lo que le impedía despegarse. En el toma y daca, en el intercamio de golpes, en el vaivén del marcador se llegó al último minuto y medio con 69-68 tras un tiro libre de Ariztimuño. Y fui ahí cuando el IDK dio el golpe definitivo y demostró que es un equipo de otra pasta, que sabe sufrir. Robó una bola Robinson para una canasta de Ejim, 71-68; dos tiros libres de Faye pusieron el 73-68, y tras errar desde el tiro libre la senegalesa cogió un rebotazo casi en el techo del Gasca para dárselo a Eraunzetamurgil y que le pusiera un lazo al partido para el 75-68 final. El IDK Euskotren duerme líder. Y no es un sueño. Es absolutamente real.