Yvonne Ejim, 23 puntos y 12 rebotes para la canadiense, lanza a canasta. Morquecho

s

Baloncesto | IDK 75 - 68 Joventut
El IDK gana al Joventut y duerme líder

Ejim brilla en un partido igualadísimo, 75-68, que lo resuelven las de Ibaeta en el último minuto y medio

R. Melero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:09

El IDK Euskotren sigue de dulce y alza su sexta victoria de la temporada ante un buen Joventut por 75-68 y sigue invicto en ... el Josean Gasca. El triunfo guipuzcoano se obtuvo en el último minuto y medio, ese al que se refieren los no aficionados al mundo de la canasta. «Con ver el último minuto vale», suelen decir. En algunos casos sí, pero en el partido entre las de Ibaeta y las verdinegras, perderse los anteriores 38 minutos y medio hubiera supuesto una felonía. Porque fue un precioso intercambio de golpes y el Joventut llevó al equipo de Muguruza a jugar en el filo de la navaja. Otra lección que da el IDK, por mucho que tenga un partido complicado, no se descompone. Brilló sobre todas Yvonne Ejim, que oposita a mejora jugadora de la jornada gracias a sus 36 créditos de valoración. Dio una exhibición la canadiense, quien sostuvo a su equipo durante la primera mitad.

