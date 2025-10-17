El IDK no se fía del Estepona, que llega con Sika Koné de referente

«Ha sido una semana bastante productiva, porque al final es verdad que, como todavía tenemos muchas cosas que trabajar, agradeces el tener una semana ... entera para poder hacerlo. Hay algunas pequeñas molestias pero es verdad que han podido trabajar más o menos todas al 100%», certifica Azu Muguruza antes del partido de este sábado (19.30 horas) ante el recién ascendido Estepona en el Josean Gasca.

El cuadro de Ibaeta tratará de subir su segundo triunfo del curso, después de caer la semana pasada ante el Valencia pero mostrando una muy buena cara, ya que las taronjas solo rompieron el partido avanzado el tercer cuarto. Muguruza cuenta con todas sus jugadoras para enfrentarse a un conjunto malacitano que no será una perita en dulce. «Ellas cuentan con Sika Koné, uuna jugadora referente», advierte Muguruza sobre esta interior que el año pasado jugaba en el perfumerías Avenida. El duelo interior con Khadija Faye está servido. «Hemos trabajado esta semana con Khadija en cosas especiales porque Koné es muy móvil, y el gran riesgo que tiene es caer en faltas pronto», explica la entrenadora del IDK Euskotren sobre las cualidades de la pívot del Estepona que llega de promediar unos tremendos 23 puntos y ocho rebotes. «Faye es todavía muy joven, aún le queda pero estamos contentos de cómo está evolucionando», valora Muguruza.

La entrenadora del IDK significa que «estoy bastante contenta porque es un equipo que sí ves esa mejora diaria. Al final, defensivamente, creo que el equipo ha dado muchos pasos. Creo que estamos consiguiendo hacer cosas que no son tan fáciles y que la gente concentrada, la gente intentando hacer las cosas, siempre atenta a todas las situaciones, a si se equivocan enseguida rectificar», algo muy importante, ya que cuatro jugadoras debutaban de manera profesional y Robinson es la priemra vez que juega la liga Femenina Endesa. Es decir, la mitad del equipo es nuevo en esta competición.

El IDK viene de hacer un 1 de 13 en triples algo que le da imporatncia Muguruza pero no quiere obsesionarse con el lanzamiento de 6,75. «Vemos que cada vez es muy importante pero lo claro para mí es que el día que no entran, saber parar. Creo que lo principal es el equilibrio entre el tiro de dos y de tres».

El Estepona no es solo Sika Koné, si no que cuenta con una plantilla bien compensada como la escolta Madison Conner, 16 puntos por partido, Cecilia Muhate, Melisa Gretter o la mozambiqueña, también interior Leia Dongue.