Azu Muguruza da instrucciones a sus jugadores durante un tiempo muerto en el Gasca. Arizmendi
Baloncesto

El IDK no se fía del Estepona, que llega con Sika Koné de referente

Azu Muguruza sostiene que «es un plus jugar en casa» y ve a su equipo «mejorando en muchas facetas aunque aún nos queda trabajo»

Raúl Melero

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:38

Comenta

«Ha sido una semana bastante productiva, porque al final es verdad que, como todavía tenemos muchas cosas que trabajar, agradeces el tener una semana ... entera para poder hacerlo. Hay algunas pequeñas molestias pero es verdad que han podido trabajar más o menos todas al 100%», certifica Azu Muguruza antes del partido de este sábado (19.30 horas) ante el recién ascendido Estepona en el Josean Gasca.

