El IDK Euskotren vuelve al lugar del terror pero con otra cara

Siete meses y medio después el IDK Euskotren regresa a una pista que va a quedar ligada de por vida a la historia del club de Ibaeta. El pasado 19 de abril el equipo de Azu Muguruza no levantó ningún título en el Pazo de deportes de Lugo. Hizo algo más importante: seguir vivo. Ahí se salvó del descenso porque derrotó 69-74 a su rival de hoy y porque el Celta perdió frente al Valencia. Ese día, el conjunto de Ibaeta volvió a la vida con un triple de María Eraunzetamurgil a falta de 27 segundos del final cuando el marcador señalaba empate a 69.

Y lo que son las cosas, el IDK Euskotren visita Lugo hoy (20.00 horas, Youtube FEB y CanalFEB.tv) en una situación completamente distinta a aquella tarde de domingo primaveral. El equipo guipuzcoano es colíder, navega entre las mejores de la categoría, con permiso del Perfumerías Avenida y el Jairis a las que aventaja en dos y tres encuentros de diferencia, y se sienta a cenar en la misma mesa que Girona, Valencia y Zaragoza. Casi nada.

Tras la película de terror que fue la pasada temporada conviene alegrarse y sonreír. Porque el IDK Euskotren se ha convertido en un artículo de entretenimiento: juega muy bien al baloncesto y gana partidos.

En cualquier caso, no debe fiarse porque el pasado sábado el Joventut le recordó que hay que sudar tinta para sacar partidos en esta Liga Endesa tan igualada. El Ensino navega en la sexta posición con dos triunfos menos que el equipo de Ibaeta. Y eso que viene de dos derrotas consecutivas ante el Jairis en su feudo y contra el Girona a domicilio. Eso sí, ha ganado en su casa a Gernika y Perfumerías Avenida, con lo que Azu Muguruza es conocedora de lo que le espera.

El juego de las pupilas de Jesús Luis Garrido gira en torno a los 1,98 metros de estatura de Lydia Giomi, quien promedia 16,5 puntos y 7,8 rebotes por encuentro. La estadounidense está bien acompañada por la haitiana Fequiere (12,3 puntos por partido), la tiradora Alicia Flórez y la escolta Imani Tate. Todas ellan aseguran más de diez puntos de media por encuentro y son los focos de anotación claros de las gallegas.

Khadija Faye tendrá otro día duro en la oficina para intentar parar a Giomi y la defensa exterior del IDK deberá multiplicarse. Si es capaz de controlar el rebote y a partir de ahí manejar el ritmo de partido con acierto desde el exterior para dar equilibrio, estará cerca del triunfo.

Hoy toca Ensino y el domingo Girona. Esa será otra historia. Primero a recordar cómo se gana en Lugo, aunque sin las apreturas y nervios del mes de abril pasado.