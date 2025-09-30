«Queremos sentir ya lo que es jugar en el Gasca»

El IDK Euskotren arranca este sábado en el Josean Gasca su andadura en la Liga Femenina Endesa esta temporada. Las de Azu Muguruza reciben al ... Gran Canaria (17.00 horas). La pretemporada concluye y arranca la competición para un equipo renovado con muchas caras nuevas. Entre ellas, Hannah Jump y Khadija Fayé, que han sido presentadas este martes por la mañana en el polideportivo amaratarra.

Jump es una alero con nacionalidad británica que destaca por su efectividad en el tiro de tres puntos. Reconoce estar entusiasmada con el arranque, «tenemos muchas ganas de empezar, de jugar el primer partido en casa con el ambiente del Gasca. Hemos jugado solo un partido de pretemporada y quiero sentir lo que es jugar aquí».

Para su debut en la Liga Femenina Endesa considera que el equipo está preparado. «Hemos completado una muy buena preparación. Los partidos nos han servido para conocernos, entendernos en la pista y mejorar como equipo. En la Euskal Kopa el equipo perdió los dos partidos pero nos ha servido para crecer y llegar mejor a este inicio liguero. Azu ha hecho mucho hincapié en el rebote, en que estemos muy atentas a los rechaces, en ser un equipo muy defensivo y ser un equipo muy físico», explica.

La británica ha jugado cuatro partidos la temporada pasada en la liga de Turquía después de haber tenido una buena experiencia en la universidad de Stanford, en Estados Unidos. Su aterrizaje en Donostia está siendo positivo. «Personalmente para mi esta siendo una experiencia increíble. Las jugadoras de aquí nos han ayudado mucho, a conocer la ciudad, hemos ido a la playa, hacemos planes juntas. Esto para mi es muy importante, es todo nuevo, y estoy muy contenta. Me parece una cultura y una ciudad increíbles», apunta.

Fayé, refuerzo interior

Khadija Faye llega como refuerzo interior para el IDK Euskotren. Para la senegalesa de 22 años y 1,93 de altura será su primera temporada en el basket profesional luego de su periplo universitario tras militar en el equipo de NCAA de Pittsburg. «La pretemporada nos ha servido para conocernos, hemos ido corrigiendo errores y llegamos contentas a este inicio de temporada. Con la sensación de haber trabajado bien», asegura.

También se muestra con ganas de ese primer partido ante el Gran Canaria este sábado. «Hemos jugado contra equipos de nuestra liga y las sensaciones han sido buenas. Hemos visto videos, tanto de ellas como nuestros, que nos han ayudado a corregir errores. La ciudad y las compañeras son increíbles. Estoy muy contenta, encantada con el equipo», subraya.