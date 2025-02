El IDK Euskotren sale de la zona de ciudados intensivos

Iris Moreno Sábado, 22 de febrero 2025, 21:06 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

Saltaron todas las alarmas esta semana cuando el IDK Euskotren cayó a los puestos de descenso en la clasificación de la Liga Endesa. Colocarse en penúltima posición y por lo tanto entrar en la zona roja de la tabla –con los mismos triunfos que tres equipos más y a uno de distancia de otros dos–, ha provocado una buena reacción en el conjunto donostiarra que ayer se plantó de manera rotunda y no dejó escapar más triunfos del Josean Gasca.

Las de Ibaeta lograron una meritoria y clave victoria ante el Celta (65-59). Fue una triple alegría la que regaló el conjunto donostiarra a los aficionados que le arroparon en el polideportivo amaratarra. Importantísima porque hace que las donostiarras duerman fuera de la unidad de cuidados intensivos. Igual de importante porque el Celta, rival directísimo con el mismo número de victorias, no sumó. Y en tercer lugar, y de cara a lo que pueda pasar en un futuro no menos importante, porque el conjunto entrenado por Azu Muguruza, y más concretamente una de sus capitanas, Lara González, no dejó escapar el averaje particular, y lo consiguió igualar frente al conjunto vigués. Vista la igualdad y la acumulación de equipos atascados en la parte baja de la clasificación, nadie sabe si puede llegar a ser determinante.

La igualdad fue protagonista durante todo el encuentro. Con las locales dominando en el luminoso desde el inicio del segundo cuarto aunque sin llegar a ser capaces de sentenciar el partido. Se fueron ganando de seis al descanso, 38-32, y tras el paso por vestuarios las visitantes se llegaron a acercar a uno, 40-41.

IDK Euskotren Gónzalez (10), Buch (4), Claessens (0), Massey (6) y Bulgak (9) -quinteto inicial- Cornellius (5), Prieto (10), Eraunzetamurgil (0), Mbulito (0), Halvarsson (6) y Pendande (15). T3:6/13 T2:19/44 T1:9/12 REB:34ASIS:14 ROB:7 PERD:13 TAP:0 FAL:15 65 - 59 Celta Haidara (12), Tadic (4), Samson (16), Cooper (10), Sila (0) -quinteto inicial- Alnatas (0), Pujol (2), Moya (0), Gutierrez (3), Vidal (0), Urbaniak (12) T3:4/16 T2:19/41 T1:9/16 REB:32ASIS:11 ROB:8 PERD:9 TAP:3 FAL:18 Parciales: 15-16, 38-32 (descanso); 47-44 y 65-59 (final).

Árbitros: Ávila Zurita, Gónzalez Cuervo y Arresa Quintero.

Todo se resumió en una cuestión de garra al final. El IDK Euskotren tenía la victoria en el bolsillo, salvo catástrofe el triunfo se iba a quedar en el Gasca. Ambos equipos eran conscientes de ello pero seguían teniendo presente la lucha por el averaje. Las locales sabían que si ganaban por siete se lo quedaban a favor, y solo en el último cuarto lo tuvieron en sus manos en hasta cinco ocasiones. La diferencia llegó a ser de nueve a favor de las donostiarras cuando Prieto colocó el 63-54. Dos tiros libres de Urbaniak y un triple de Cooper se lo devolvieron a las gallegas. Muguruza paró el tiempo, había que recuperarlo como fuera.

A trece segundos para el final Pendande se la jugó y falló un tiro de tres, el rebote fue para el Celta. Justo entonces, llegó la acción determinante, un robo en la penúltima jugada del encuentro de Lara González que terminó anotando la donostiarra, 65-59 a tres segundos para el final. Una vez entró el balón, lo celebró con rabia la base consciente de lo que suponía. En tres segundos las viguesas no hicieron nada y la emoción se apoderó del Gasca.

«No era un día para andarse con contemplaciones» Tras la victoria, Azu Muguruza analizó el partido desde una perspectiva emocional. «Era una de las primeras finales que nos tocaba jugar. No era un día para andarse con contemplaciones sino que había que salir con el cuchillo. Ha sido una pelea muy bonita que esta vez ha salido cara», apuntó. La donostiarra subraya que «el objetivo era ganar y luego veremos en posibles empates lo que nos vale, pero a partir de ahora hay que rascar todo lo que podamos».