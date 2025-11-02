El IDK Euskotren quiere confirmar su momento dulce ante el Jairis

Iris Moreno San Sebastián Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El IDK Euskotren visita hoy al Hozono Global Jairis (13.00 horas) en un arranque de temporada sobresaliente para las de Azu Mugurza. Con tres victorias, la última en casa del Perfumerías Avenida, y una sola derrota llegan a la quinta jornada de la Liga Femenina Endesa en los puestos nobles de la clasificación.

Las murcianas llegan a la cita frente a las donostiarras con un bagaje de dos victorias y dos derrotas y habiendo estado cerca de sorprender en su pista al Valencia Basket, el vigente campeón, ante el que perdió por un ajustado 64-61 en el Roig Arena de la capital del Turia.

No ha empezado de la manera que se esperaba el equipo de Bernat Canut, pero no se podrán confiar las de Muguruza ya que el combinado murciano es uno de los equipos más en forma de la competición nacional las últimas temporadas

Este miércoles, sí que vencieron de forma rotunda en la Eurocopa femenina en el Fausto ante el UFKK Student serbio, al que endosó un 99-62 que le hace ser líder de la competición continental.

Jairis ha mantenido respecto a la temporada pasada el bloque de jugadoras importantes formado por Txell Alarcón, Aina Ayuso, Lou López-Sénéchal y Billie Massey. Para el encuentro se mantiene en el Hozono la baja obligada por lesión de la alero internacional francesa Kendra Chery. Las que sí estarán son las exjugadoras del Ibaeta Basket Alba Prieto y la croata Andrijana Cvitkovic. Además, en el apartado de incorporaciones destacan Ángela Mataix, Jasmine Walker y Aaronette Vonleh.