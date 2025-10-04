Faye lidera la primera victoria del IDK Euskotren

El IDK Euskotren ha estrenado la temporada 2025/26 con victoria después de superar por 60-56 al Gran Canaria este sábado en el Josean ... Gasca en un partido trabajado y sin brillo pero que vale de la misma forma para sumar el primer triunfo del curso. La senegalesa Khadija Faye ha impulsado al equipo en los momentos más críticos, cuando el marcador más apretaba, y ha concluido su actuación con 14 puntos y 10 rebotes.

Azu Muguruza transmitió en la previa del encuentro que no habían podido ver ninguna actuación del Gran Canaria de pretemporada porque parece que no habían disputado ningún amistoso, y quizás en esa línea José Carlos Ramos quiso sorprender con defensas mixtas entre individuales y zonales, lo que le pudo confundir al IDK Euskotren en un primer cuarto en el que le costó atacar y encontrar buenas posiciones de lanzamiento. En defensa las donostiarras dieron muestras del equipo que quieren ser, duras, intensas y físicas, sobre todo cuando Ejim entró en acción. Sin embargo, les castigaron las concesiones que hicieron en el rebote, permitiendo hasta ocho capturas del Gran Canaria en tablero contrario y que se convirtieron en más opciones de tiro para las canarias, que se marcharon por delante (15-18) al término del primer cuarto.

La tarea pendiente estaba clara cuál era, y la resolvió rápido el IDK Euskotren. Aunque las visitantes abrieron el marcador a los veinte segundos (15-20), las locales continuaron bien plantadas en defensa, a lo que sumaron una mayor protección del rebote –solo permitieron dos rebotes ofensivos en los próximos diez minutos– y más claridad en ataque. Ariztimuño y Buch metieron dos canastas consecutivas de aquella manera, tirando desequilibradas y bajo la prisa del reloj de posesión, pero el IDK ya se había subido a la ola del parcial de 14-0 que endosó al Gran Canaria con canastas de Ejim, Buch, Faye (autora de cinco puntos), Ariztimuño y Lara González. Las ideas tan solo brillaban en el bando guipuzcoano, porque en el otro lado pérdidas de balón, tiros forzados y faltas en ataque echaron por la borda el buen trabajo anterior de las isleñas, que estuvieron siete minutos y medio sin anotar. El partido pasó del 17-22 al 31-22, y una bonita canasta de la debutante arrasatearra Irene Murua cerró la primera mitad con 33-27 en el marcador.

Sin embargo, el IDK Euskotren no pudo mantener la dinámica en la reanudación. El ataque empeoró, con circulación de balón muy lenta, pero lo peor fue que la defensa perdió el norte, permitiendo muchas canastas fáciles al Gran Canaria, que anotó veintiún puntos en el tercer cuarto por tan solo diez del IDK Euskotren, que salió muy espeso del vestuario y cometió hasta siete pérdidas de balón en ese período.

Las visitantes se marcharon por delante (45-48), y a pesar de que comenzaron bien el último capítulo de la primera jornada, con una canasta después de rebote ofensivo, las fluidez de nuevo cambió de bando. La defensa regresó a tiempo en el IDK Euskotren, y lideradas por una gran Faye, con seis puntos consecutivos, las donostiarras volvieron a ponerse por delante en el marcador (54-52), mando que no han soltado más. A pesar de la corta diferencia, el Gran Canaria, con solo ocho puntos en todo el cuarto decisivo, no supuso una amenaza seria. Incluso Lara González tuvo el lujo de sentenciar y hacer el 59-54 con una bandeja sencilla en un ataque en estático de cinco contra cinco.

El IDK Euskotren viajará la próxima jornada a Valencia para medirse el domingo a las 12.30 horas en el espectacular Roig Arena ante el Valencia Basket.