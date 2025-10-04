Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eraunzetamurgil, durante el partido de este sábado entre el IDK Euskotren y el Gran Canaria. IDK Euskotren
Liga Femenina Endesa

Faye lidera la primera victoria del IDK Euskotren

El IDK Euskotren supera al Gran Canaria en un partido irregular y en el que la debutante senegalesa ha sumado 14 puntos y 10 rebotes

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:18

Comenta

El IDK Euskotren ha estrenado la temporada 2025/26 con victoria después de superar por 60-56 al Gran Canaria este sábado en el Josean ... Gasca en un partido trabajado y sin brillo pero que vale de la misma forma para sumar el primer triunfo del curso. La senegalesa Khadija Faye ha impulsado al equipo en los momentos más críticos, cuando el marcador más apretaba, y ha concluido su actuación con 14 puntos y 10 rebotes.

