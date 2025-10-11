El IDK Euskotren estrena el nuevo templo taronja

En la calle Bomber Ramón Duart, 12 de Valencia se ubica uno de los nuevos símbolos de la capital del Turia, el Roig Arena. Un ... nuevo espacio multiusos para acoger diferentes eventos deportivos, musicales y corporativos junto a una zona dedicada a la gastronomía. Si sus dimensiones mastodónticas impresionan a simple vista, sus cifras lo hacen aún más: 400 millones de euros, 58.500 metros cuadrados, 20.000 espectadores –15.600 en modo basket–.

En este colosal arquitectónico, probablemente el que más miradas está acaparando en los últimos meses, el IDK Euskotren está a punto de escribir su propia historia. El multiusos, que alberga desde esta temporada los partidos de los equipos masculinos y femeninos del Valencia Basket, se prepara para acoger mañana (12.15 horas) el primer partido de las de Rubén Burgos y el calendario ha querido que el conjunto donostiarra sea el rival para una cita especial marcada en rojo en el calendario taronja.

El espacio impulsado por el empresario Juan Roig cuenta con una fachada que es quizá su mayor declaración de intenciones. Se trata de 8.600 lamas cerámicas fabricadas en Valencia y moduladas para adaptarse a la compleja curvatura del edificio. Su relieve evoca la textura de un balón de baloncesto, homenaje al Valencia Basket. De día, filtran la luz y refrescan las terrazas. De noche, se encienden como un organismo vivo, programable, cambiante, un lienzo de colores que interactúa con datos en tiempo real. Para los partidos, en el interior cuenta con el videomarcador de mayor resolución de Europa. Tiene cuatro pantallas LED planas de bordes facetados diseñadas por LG. El videowall interior, con 500 metros cuadrados, es también el más grande de Europa. Además, cuenta con dos pantallas adicionales de apoyo durante los partidos.

Ampliar Imagen del interior del Roig Arena. EFE

En el exterior, el Parque de 'L'Afició del Valencia Basket', nombre elegido para el nuevo parque situado entre el Roig Arena y la Fonteta, rinde un especial homenaje a sus aficionados. Se trata de un entorno medido al milímetro para abrazar al recinto que aspira a ejercer como nuevo hito arquitectónico. Más allá de un espacio donde baloncesto, música, espectáculos y vida cotidiana se dan la mano, el Roig Arena se yergue como un símbolo de modernidad y ambición urbana. Al mes de abrir sus puertas, y recién iniciada la temporada baloncestista, ha superado los 100.000 asistentes a sus eventos.

Se puede decir que su despegue ha sido fulgurante. Las previsiones iniciales era haber superado el millón de asistentes cuando celebre su primer aniversario. Con esta proyección, la agenda ya anunciada y los eventos que están por concretar –el último concierto anunciado ha sido el único en España de Rod Stewart en su actual gira–, todo indica que esa cifra se sobrepasará con creces a lo largo de los próximos once meses.

Actos antes y después

El equipo masculino ya vivió su particular 'Opening Day' la semana pasada y ahora es el turno de ellas, de ahí que el club celebrará este debut con diferentes actos antes y después del encuentro, con las de Ibaeta como invitadas de excepción. «Habrá que vernos allí porque aquello va a ser un movidón de gente y de público. Tenemos que ir mentalizadas porque todo eso nos puede abrumar. A mí no me gusta nada. Entiendo que es la inauguración y que tiene que ser así, pero a mí no me gusta», ha confesado Azu Muguruza que ha pedido a sus jugadoras ser competitivas tanto en este partido como el que tienen en su siguiente desplazamiento ante Perfumerías Avenida. «Tenemos ahora dos salidas complicadas. Son partidos que a priori los tienes perdidos, pero la realidad es que tienes que ir con la ilusión de competirlos y ponerles las cosas difíciles porque es ahí cuando puedes tener alguna opción».

El IDK Euskotren ya tienen la primera victoria de la temporada. En su vuelta a la competición superó por 60-56 a un irregular Gran Canaria. El Valencia, sin embargo, cayó ante el Baxi Ferrol. «Ante Valencia siempre es incierto saber qué partido te espera. Viene de haber perdido en la primera jornada y cabe la duda de saber si ha sido porque no está rodado o es un equipo que ante la derrota va a reaccionar y vamos a pagar los platos rotos. Yo creo que van a salir por todas porque además es la inauguración del campo».

Y en esa inauguración el conjunto guipuzcoano aspira a no convertirse en un convidado de piedra y, a ser posible, aguar la fiesta que está preparada.