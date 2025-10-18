Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Khadija Faye trata de lanzar a canasta ante la defensa de Dongue, este sábado en el Gasca. López

El IDK Euskotren se empodera en casa

Las donostiarras logran la segunda victoria de la temporada en el Gasca frente a un Estepona atragantado y sin ideas ante el acierto local

Iris Moreno

Iris Moreno

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:06

El IDK Euskotren volvió a sonreír este sábado en su vuelta al Josean Gasca. Las entrenadas por Azu Muguruza sumaron la segunda victoria de la ... temporada –dos de dos en casa– ante el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que se quedó atascado sin ideas en la segunda parte del partido. Tras una primera mitad igualada, en la que las de Ibaeta no consiguieron fluidez en su juego ni imponerse en casa, Paige Robinson e Ivonne Ejim lideraron la remontada, la escolta desde la línea de tres y la canadiense desde la pintura, en un tercer cuarto determinante para decantar el partido a favor de las donostiarras. Además, la tarde tuvo otro nombre propio. Veronika Remenarova sufrió en defensa contra Dongue y Kone, ante la potencia de las pívots del conjunto malagueño, tuvo la paciencia necesaria en ataque para terminar firmando 15 puntos, con tres triples de cuatro intentos.

