El IDK Euskotren se empodera en casa

El IDK Euskotren volvió a sonreír este sábado en su vuelta al Josean Gasca. Las entrenadas por Azu Muguruza sumaron la segunda victoria de la ... temporada –dos de dos en casa– ante el Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que se quedó atascado sin ideas en la segunda parte del partido. Tras una primera mitad igualada, en la que las de Ibaeta no consiguieron fluidez en su juego ni imponerse en casa, Paige Robinson e Ivonne Ejim lideraron la remontada, la escolta desde la línea de tres y la canadiense desde la pintura, en un tercer cuarto determinante para decantar el partido a favor de las donostiarras. Además, la tarde tuvo otro nombre propio. Veronika Remenarova sufrió en defensa contra Dongue y Kone, ante la potencia de las pívots del conjunto malagueño, tuvo la paciencia necesaria en ataque para terminar firmando 15 puntos, con tres triples de cuatro intentos.

IDK Euskotren Ariztimuño (2),Buch (3), Eraunzetamurgil (10) Remenarova (15) y Faye (9) –quinteto inicial– González (3), Ejim (16), Robinson (19), Murua (0) y Jump (6) T3:9/21; T2:21/34; T1:14/22; REB:28; ASIS:19; PÉR:9; ROB:6; FAL:18; VAL:98 83 - 60 Estepona Dongue (20), Muhate (0), Gea (0), Gretter (11) y Kone (19)–quinteto inicial– Masia (0), Ortega (7) y Garrick (3)T3:3/17; T2:19/40; T1:13/16; REB:28; ASIS:6; PÉR:12; ROB:3; FAL:21; VAL:44 Parciales 16-17,33-37 (descanso), 57-49 y 83-60 (final).

Árbitros Ibañez Gascía, Caamaño Muñoz y Piñeiro Amondaray. Eliminada la visitante Muhate por faltas.

El polideportivo amaratarra recibía por primera vez a un Estepona con el objetivo de sumar su primera victoria en la categoría. Un triple de Remenarova daba la primera ventaja a las locales, pero Dongue y Koné se emplearon para poner por delante a las suyas 10-14. Acortaba diferencias IDK con una canasta y adicional de Robinson, pero Gretter pagaba con la misma moneda. Ejim, con un triple final, cerró el primer cuarto, 16-17.

Hannah Jump adelantaba a las suyas en el marcador. Con las interiores del cuadro esteponero cargadas de personales, IDK Euskotren buscó balones en la pintura, con la canadiense Ejim sumando una decena de tantos antes de llegar al ecuador del encuentro. Con ventaja visitante, el partido se fue al descanso, 33-37.

Tras el paso por vestuarios el IDK, con mucho ritmo anotador de salida y encontrando tiros para seguir sumando, empataron el choque por última vez, 43-43. Anotando desde fuera de nuevo Robinson, completó un parcial de 12-2 que ponía el 47-43. Una pérdida de Ortega acaba en canasta rápida de Ejim (52-47, min. 28) y Tomé tenía que solicitar tiempo muerto. Las de Azu Muguruza cada vez se encontraban más cómodas, finalizando el tercer cuarto con un 57-49.

Buscaban las visitantes constantemente a Koné cerca del aro, no tenían otra vía de anotación. Un IDK Euskotren más coral aumentaba poco a poco su ventaja y otro triple de Remenarova y una canasta de la propia interior ponían el +12 para las suyas (67-55). No pudieron parar la inercia donostiarra ni encontrar nuevas vías de anotación, y a la vez que pasaban los minutos aumentaba la diferencia, 83-60.