El errenteriarra Xabi Beraza se pierde toda la temporada

La mala fortuna ha ido a visitar a una persona amable y agradable como Xabi Beraza (Errenteria, 1999). El jugador guipuzcoano en las filas del Fibwi Palma de la Primera FEB, misma categoría que el Gipuzkoa basket, se va a perder toda la temporada (o llegará como mucho a las últimas jornadas) tras romperde el ligamento cruzado de su rodilla derecha. El errenteriarra se lesionó en el partido de pretemporada disputado en Inca ante el Hestia Menorca perteneciente al Trofeo AON Illes Balears disputado el pasado domingo 21. Tras someterse a exploraciones y diversas pruebas se confirmó que el jugador formado en als categorías inferiores del Easo padece una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, un esguince grave del ligamento lateral de la misma rodilla y edema oseo sin afectación meniscal. La lesión será de larga duración y el tiempo de recuperación de la misma quedará determinado en función de la evolución del jugador.

Beraza, se ha convertido en estas dos temporadas que lleva en el Fibwi en uno de los jugadores más queridos por la afición y de hecho es uno de los capitanes de la plantilla balear. Llegó la pasada temporada a la isla para aportar su experiencia y conocimiento al haber vivido dos ascensos a la Primera FEB y ya desde el primer momento dejó huella dentro de la plantilla por su carácter cercano e integrador y por su entrega en los partidos. El ala pívot nacido en Errenteria, y que debutó en la ACB con el Gipuzkoa Basket, jugó la pasada temporada un total de 36 partidos en los que promediaba una media de 24 minutos por partido anotando 6,9 puntos, capturando 4,4 rebotes y repartiendo 1,5 asistencias por partido siendo un jugador fundamental en los esquemas de Pablo Cano que no dudó en sumarlo al proyecto de esta temporada junto a cuatro de los jugadores que también permanecieron en el equipo con respecto al curso pasado, como el donostiarra Jon Ander Aramburu.

Desde la totalidad del baloncesto guipuzcoano, así como de su club el Fibwi PAlma, se le ha enviado todo el ánimo para que la recuperación sea satisfactoria. Beraza cumple su novena temporada como profesional después de haber jugado para el Gipuzkoa Basket en dos etapas diferentes, Iraurgi de Azpetitia, filial del Barcelona, Cartagena y ahora en el Fibwi Palma.