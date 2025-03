Dura derrota del IDK Euskotren

Iris Moreno San Sebastián Domingo, 9 de marzo 2025, 14:39 Comenta Compartir

El IDK Euskotren ha perdido esta mañana el derbi ante el Kutxabank Araski de la manera más cruel en el Gasca ante su afición. Las de Azu Muguruza han visto como la victoria se ha esfumado en los últimos segundos de partido tras haber estado a punto de rubricarla. Un triple de Samantha Hill a falta de 7 segundos para el final ha puesto a las gasteiztarras por delante y ha dado el triunfo a las de Made Urieta.

Un duro mazazo para el conjunto donostiarra que se jugaba mucho más que un punto esta mañana en casa. La pelea frente a Araski, que llegaba a Donostia empatado a siete victorias con el IDK, hunde en la clasificación a las de Ibaeta. A falta de sólo seis jornadas para la conclusión de la Liga Femenina, el IDK Euskotren se zambulle en la angustiosa pelea por sellar la salvación.

Ambos equipos eran conscientes de la importancia del encuentro, por ello el partido empezó con una alta intensidad y una igualdad absoluta en los primeros compases. Hasta siete veces estuvo el marcador en tablas en los primeros diez minutos de juego -2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 y 20-20-, paridad absoluta. Un primer cuarto en el que brilló Becky Massey, que fue capaz de adelantar a las suyas con un 2+1 que colocó el 23-20.

Con dos tapones de Pendande y una canasta de Eraunzetamurgil arrancó el segundo cuarto muy bien el IDK, pero el Araski no estaba dispuesto a dejar escapar el partido. Sami Hill empezó a destapar sus cartas, y con 11 puntos en la primera mitad, los mismos que Massey, sostuvo a las suyas en la pelea. Un palmeo de Rodríguez antes del descanso en su propia canasta volvió a igualar el luminoso del Gasca, 38-38.

Cada punto, canasta, pérdida, robo y posesión eran importantes, y el IDK tras el paso por vestuarios logró un pequeño colchón que mantuvo hasta prácticamente el final. Alba Priero llegó a conseguir una ventaja de nueve, 55-46, y Pendande, muy activa y atenta bajo el aro, con un robo clave y una última canasta puso el 59-53 antes de empezar los últimos diez minutos.

Arrancó el último cuarto con la sensación de que el Araski no era capaz de alcanzar a las donostiarras, pero el partido no acababa de romperse. Cuando parecía que las de Made Urieta no podían dar la vuelta a un marcador durante muchos minutos adverso, lo hicieron. A falta de dos minutos y medio para el final, Marta Hermida anotó un triple determinante, 67-69. Dos canastas de Lola Pendande devolvereion la venta a las locales, 71-69 pero el último triple de Hill sentenció el encuentro con un cruel varapalo para el IDK (71-72).