El Biele Iraurgi: entre las sonrisas y las lágrimas

El título de la película 'Sonrisas y lágrimas' viene al pelo para explicar la situación por la que está atravesando en las dos últimas semanas el Biele Iraurgi en la Segunda FEB. El conjunto urolatarra solo ha perdido un encuentro, además por dos puntos ante el líder Córdoba, en sus seis comparecencias y está encaramado en la parte alta de la clasificación. Ese goce y disfrute contrasta con la plaga de lesiones que ha asolado al equipo guipuzcoano. Y es que tres de sus jugadores han tenido una lesión importante de rodilla y van a tener que decir adiós a la temporada. El último ha sido su cañonero, el escolta estadounidense Jordan Jermain quien promedia 16 puntos por encuentro, siendo uno de los jugadores más resolutivos del grupo Oeste de la Segunda FEB.

Jermain se lesionó en el último encuentro liguero disputado ante el Cáceres, descendido hace un par de temporadas. El escolta está a la espera de un diagnóstico definitivo aunque las pruebas previas que se le realizaron no eran muy halagüeñas sobre que se tratara de una lesión leve. Todo apunta a que puede tener roto el ligamento de su rodilla. La tristeza de esta noticia contrastó con la alegría que supuso el triple ganador de Ierai Aizpitarte en la cancha cacereña en el último segundo de partido y que desató la euforia en todo el equipo. Los jugedores, en cuanto sonó la bocina que marcó el final del choque, fuerona abrazar a Jermain que estaba en el banquillo con hielo en su rodilla.

El esfuerzo que está realizando el equipo de Iñigo Núñez está siendo titánico porque siguen ganando a pesar de las adversidades. El vizcaíno Unai Barandalla, que se había recuperado de una lesión anterior, disputó dos encuentros -uno de Copa y otro de liga ante Clavijo- antes de que se rompiera el menisco y ligamentos de su rodilla. La rotura de lo que se conoce como 'triada' se produjo durante un entrenamiento y sin contacto. El colmo de la mala suerte.

El otro jugador lesionado es el senegalés de 2,10 de estatura Mamadou Sakho. El jugador no ha tenido un contratiempo importante si no que notaba cómo se le hinchaba la rodillas tras algunos entrenamientos o partidos. Por prevención fue sometido a una exploración y se comprobó en dicho examen que la plastia que se le había puesto en la rodilla, producto de una operación hace un par de años, estaba rota y que la otra rodilla sufría mucho desgaste con lo que ha dejado de competir y probablemente tenga que pasar por el quirófano.

En suma, el alero Unai Barandalla, el pívot Mamadou Sakho y el escolta Jordan Jermain han caido lesionados en las dos últimas semanas. Con todo, el Biele marcha en tercera posición y está demostrando que puede jugar a un alto nivel. Así las cosas, Iñigo Núñez se queda con ocho fichas en el primer equipo más Oier Inda y todo hace indicar que el Biele ISB acudirá al mercado al menos a por un escolta y un interior para completar la rotación necesaria para el plantel guipuzcoano.

Domingo, entrada gratuita

El próximo partido liguero para los azpeiti-azkoitiarras será el domingo en el polideportivo de Azpeitia a las seis de la tarde. La directiva quiere que haya una gran entrada en las gradas y por ello informa que el acceso será gratuito para todo el público que lo desee. Se espera un gran ambiente, que seguro ayuda a que el Biele ISB pueda derrotar al Toledo. La próxima semana, además, deberá jugar el choque de octavos de Copa de España ante el Palencia, partido muy especial para toda la familia del Iraurgi por la vuelta de Xabi Oroz. El encuentro será el miércoles 19 a las ocho de la tarde.