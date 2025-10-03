Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azu Muguruza, durante un partido de la temporada anterior. J.M.LÓPEZ
Baloncesto

Azu Muguruza: «Tenemos ya el gusanillo de la competición»

La donostiarra pide «empezar desde abajo, con mucha humildad» en una liga en la que «aspirar a todo siendo conscientes de lo que somos»

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:20

Comenta

El IDK Euskotren arranca este sábado frente al Gran Canaria (17.00 horas) la temporada 2025-26. Las donostiarras arrancan en el Josean Gasca una ... campaña que esperan sea más tranquila que la anterior. Tras completar seis semanas de pretemporada el equipo está deseando comenzar a competir. «Están con mucha ilusión», reconoce Azu Muguruza. «Quieren ver cómo se van a encontrar en la Liga porque es verdad que tenemos muchas jugadoras para las que será la primera vez. Tenemos el gusanillo de la competición».

