Azu Muguruza: «Tenemos ya el gusanillo de la competición»
La donostiarra pide «empezar desde abajo, con mucha humildad» en una liga en la que «aspirar a todo siendo conscientes de lo que somos»
San Sebastián
Viernes, 3 de octubre 2025, 14:20
El IDK Euskotren arranca este sábado frente al Gran Canaria (17.00 horas) la temporada 2025-26. Las donostiarras arrancan en el Josean Gasca una ... campaña que esperan sea más tranquila que la anterior. Tras completar seis semanas de pretemporada el equipo está deseando comenzar a competir. «Están con mucha ilusión», reconoce Azu Muguruza. «Quieren ver cómo se van a encontrar en la Liga porque es verdad que tenemos muchas jugadoras para las que será la primera vez. Tenemos el gusanillo de la competición».
Para la entrenadora hay una diferencia entre esta y la plantilla del curso pasado. «Tenemos un equipo más físico, más aguerrido en el campo, que se agarra más a todas las situaciones, que pelea más y que es duro. Ahora nos falta ver cómo reacciona ante posibles situaciones complicadas de partido. Todavía necesitamos ver cómo son capaces de llevarlo. Nunca habíamos tenido cuatro rookies de golpe. Es un proceso, bueno, con algunas nos ha resultado más fácil».
Con una velocidad más, el equipo se ha visto que trata de jugar más rápido. «Es un aspecto del juego que queríamos mejorar. También es verdad que necesitas jugadoras que quieran jugar ese juego, pero es verdad que es algo que lo hemos trabajado mucho en pretemporada. Sí se ha notado esa diferencia, pero creo que todavía tenemos que darle una marcha más», confiesa.
El primer equipo en visitar el Gasca no ha destapado aún mucho sus cartas. «Es un equipo que en principio no ha jugado partidos amistosos. Para prepararnos hemos tirado un poco de información de otros años, de vídeos que teníamos. Tienen otras jugadoras pero queremos estar preparadas ante determinadas situaciones que nos puedan plantear», reconoce Muguruza.
No volver a pasar apuros
La temporada pasada el rumbo del equipo dependió de ganar o caer al descenso en la última jornada. No se quiere volver de ninguna manera a esa situación. «Nos ha enseñado a todos, al club, a mí, a la prensa, a que no hay que echar tan rápido las campanas al vuelo, porque cada temporada es muy difícil. Hay que ser muy cautos, porque esta liga es muy complicada, muchos equipos han subido mucho el presupuesto. Tenemos que aspirar a todo, pero a la vez ser conscientes de que nuestro presupuesto cada día se va quedando más abajo en la liga», subraya.
La donostiarra tiene el diagnóstico de lo ocurrido. «Nuestra equivocación, como equipo, fue creernos mejores que las demás, porque el equipo realmente se lo creía, y yo les decía, que nosotras como equipo y como club estamos de mitad de tabla para abajo. Al creérselo se sentían obligadas a ganar a muchos equipos y eso es lo que creo que no puede pasar, porque luego creó tal tensión, tal frustración, que no éramos capaces de darle la vuelta. Tenemos que empezar muy desde abajo, con mucha humildad, y a partir de ahí, la liga nos dirá realmente dónde tenemos que estar».
