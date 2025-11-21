Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IDK

Azu Muguruza: «Me dan mucho miedo estos parones»

El IDK Euskotren viaja para medirse el domingo ante el Baxi Ferrol con el probable debut de Helmi Tulonen

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

El IDK Euskotren busca mantener el buen inicio de temporada que el conjunto donostiarra ha completado. Tras el parón por selecciones las entrenadas por Azu ... Muguruza viajan a Ferrol como colíderes de la competición pero sabiendo de la dificultad de sumar una nueva victoria lejos del Gasca. «No me gustan nada estos parones, me da miedo», confesaba la entrenadora donostiarra aliviada de que todas las jugadoras que han viajado con sus selecciones han vuelto bien físicamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 El temporal arrecia y cubre de nieve el interior de Gipuzkoa
  3. 3

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  4. 4 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  5. 5 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  6. 6 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  7. 7

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  8. 8 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  9. 9

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  10. 10

    Fallece el trabajador de 44 años que cayó este jueves de gran altura en una obra de Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Azu Muguruza: «Me dan mucho miedo estos parones»

Azu Muguruza: «Me dan mucho miedo estos parones»