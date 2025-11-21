Azu Muguruza: «Me dan mucho miedo estos parones»

El IDK Euskotren busca mantener el buen inicio de temporada que el conjunto donostiarra ha completado. Tras el parón por selecciones las entrenadas por Azu ... Muguruza viajan a Ferrol como colíderes de la competición pero sabiendo de la dificultad de sumar una nueva victoria lejos del Gasca. «No me gustan nada estos parones, me da miedo», confesaba la entrenadora donostiarra aliviada de que todas las jugadoras que han viajado con sus selecciones han vuelto bien físicamente.

La semana ha estado marcada por la operación de Veronika Remenarova y la llegada de Helmi Tulonen que viajará para debutar el domingo ante el Baxi Ferrol (18.00 horas). «Con dos entrenamientos, veremos a ver cómo es capaz de ayudarnos. Es una jugadora que tiene muy buen tiro exterior. Nos puede abrir mucho el campo y dar otro tipo de juego, sobre todo en esa posición de cinco. Ya que tiene experiencia y a nivel defensivo se está adaptando bastante bien creo que coge las cosas bastante rápido. Es difícil venir para un mes y ya rendir inmediatamente. No ha venido aquí a hacerse ver, sino que se le ve que está actuando muy bien con el grupo e intentando adaptarse al juego del equipo».

«La salida a Ferrol siempre es complicada. Es un equipo que tiene un estilo de juego muy marcado, hay que estar muy atentas a muchas acciones. Creo que lo hemos trabajado. No hay que dejarle que se venga arriba en el triple, porque los partidos en los que se van en el marcador normalmente suele ser porque tienen mucho porcentaje y mucho tiro de tres», explica Muguruza, también añade el factor climático, porque «es un campo también que en invierno es complicado, porque hace mucho frío y hay que saber estar ahí».

«Ganar fuera de casa tiene mucho peso, el equipo defensivamente se está mostrando muy sólido. Si somos capaces de volver con esa concentración con la que nos fuimos sabemos que haremos un partido serio», apunta.

Coliderato

Confiesa estar disfrutando en los puestos nobles de la clasificación. «Siempre se disfruta, no estamos acostumbradas y lógicamente yo lo disfruto. Nos hemos ido al parón en una situación que el año pasado era al revés, no vamos a negar que hemos pasado un parón muy tranquilo y disfrutando mucho. En cuanto a la diferencia con el curso pasado en el que al equipo le tocó sufrir destaca el factor mental. «Llegábamos a los partidos con situaciones de mucho estrés. En esos partidos te tiembla la mano y probablemente ahora no te tiembla. Lo que antes se fallaba pues ahora se mete, y esto es así», explica.