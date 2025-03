Alba Prieto: «Está siendo el año más duro desde que soy profesional»

Se acercan los tres últimos partidos para el IDK Euskotren en una situación extrema. Ocupa el antepenúltimo puesto. La salvación no está lograda y a ... los rivales de las guipuzcoanas les queda un partido más. Algo que «inquieta» a la plantilla, como reconoce una de las capitanas, Alba Prieto. La sevillana habla sin tapujos sobre cómo se encuentra el equipo y confía en que van a certificar la salvación.

– La pregunta del millón. ¿Cómo están?

– Bueno, pues está siendo complicado, la verdad, al final no está siendo un año fácil y estamos trabajando todo lo que podemos, intentando que todo lo que dependa de nosotras salga adelante.

– ¿La vista a corto plazo la tienen puesta en el duelo de mañana en el Gasca a las 18 horas?

– Sí, cien por cien. Es el partido más importante. La pasada fue La Seu de Urgell, que bueno, nos lo dejamos ahí por el camino, y ahora a intentar ganar mañana y a llevarnos el partido contra el Ardoi.

– Desde que es profesional, ¿es su año más complicado?

– Sin duda. Creo que al final las cosas se dan por algo y bueno, este año tenía que ser de aprendizaje, de tener que vivir esto para que también tengamos experiencias de otro tipo. Creo que estamos unidas como grupo, que al final es lo que importa, que seguimos confiando en Azu y en el trabajo que hacemos día a día y que al final hay años que son así y hay que aceptarlo e intentar pelear todo lo que nos queda, que aún es bastante.

– Una de las peores noticias que tiene el equipo, es que no dependen de ustedes mismas, porque al Celta le queda un partido más.

– Sí, sí, por la mente nuestra corre de todo. Al final creo que en estas situaciones es como que no crees en nadie y piensas que todo puede pasar porque al final en baloncesto y en esta liga puede pasar de todo. El Celta es verdad que ha demostrado un muy buen nivel y que quieren pelear por quedarse. Entonces, no depende de nosotras al 100%, pero lo que depende de nosotras intentaremos sacarlo, que son estos tres partidos que nos quedan.

– Imagino que la temporada ha sido un constante preguntarse por qué las cosas no salen, ¿no?

– Sí, y además viniendo del año pasado, que fue un muy buen año. Creo que en la cabeza de todas ha pasado el qué hemos hecho. Ha podido ser la Eurocup ó que hemos tenido muchos cambios de jugadoras también, que nos ha podido afectar un poco. Son cosas externas que nos han afectado seguramente hasta donde estemos, pero tenemos que asumir que la situación es la que es y que hay que tirar para adelante.

– ¿Se pueden ganar los tres partidos (Ardoi, Jairis y Ensino)?

– Sí, sí, por supuesto. Empezando por el de mañana y esperemos que de ahí tiremos para Murcia (Jairis) y de ahí para Ensino y a ganar los tres como sea.

– Empezando por Ardoi, que llega en una situación extrema. Si pierden contra ustedes, descienden.

– De hecho creo que al final es más peligroso porque quizás ellas tienen poco que perder y nosotros tenemos mucho que perder. Esos son los partidos donde hay que estar más concentradas todavía, sobre todo por no infravalorarlas a ellas. Son un buen equipo, han peleado, han ganado partidos, han ganado a Murcia en su casa y han dado mucha guerra. Tenemos que salir concentradas, valorarlas, apreciar que son un buen equipo y de ahí intentar ser mejores que ellas.

– ¿Le han dado muchas vueltas a la derrota en La Seu después de ir ganando por 19 puntos?

– Bastantes, no te voy a engañar. Es un partido que no se nos va a olvidar a ninguna de nosotras. Diecinueve arriba, quedando doce minutos, fallar diez tiros libres en el último cuarto, perder ese último balón... Al final son muchos fallos que un equipo profesional que sí se quiere mantener no puede hacer y no puede tener.

– ¿Les puede causar miedo a la hora de afrontar los partidos que les quedan?

– Sí, yo creo que al final es el miedo a fallar, el miedo a perder, el miedo a defender. Creo que eso al final está dentro de nuestras cabezas y es lo más normal. Solo tenemos que demostrar que somos profesionales, que estamos aquí para salvar al equipo y que, sobre todo, que confiamos. Que al final tenemos que confiar en el equipo y en nosotras.

– ¿Hacen esas cuentas mirando al Celta?

– Sí, lo hablamos todas las semanas. Al final es el tema de conversación del vestuario y sí, decimos que al final, pues eso. Celta tiene Gran Canaria, que querrá cerrar la temporada, luego tiene a Ferrol, que está jugando la final de la Eurocup, a ver cómo llega, y que el último partido de Celta es contra el Valencia Basket. Al final lo tenemos bastante en la cabeza, sí.

– No le quiero agobiar pero el siguiente partido es contra el Jairis, campeón de Copa...

– Asusta, sí. Están jugando a un nivel muy alto, la verdad. Pero bueno, quizás estén un poquito relajadas y les podamos pillar. Ojalá ¿no? Está claro que son un buen equipo. Pero al final somos un equipo que si quiere ganar alJairis, o mañana alArdoi, nos tenemos que meter en el barro, tenemos que defender, nos tenemos que pegar, tenemos que poner el nivel alto y tenemos que ser nosotras mismas.

– En su favor hay que decir que sus mejores partidos han sido contra los grandes...

– Sí. Hemos ganado a Valencia yZaragoza. Y contra Girona yPerfumerías Avenida se nos escapó el partido por un pelo. Eso por un lado y por otro que en algunos momentos hemos podido pecar de inexperiencia, se nos han escapado partidos de forma rarísima, como el de La Seu del otro día o elAraski en el Gasca.

– Los socios de la Real pueden venir al partido gratis. ¿Les animamos a que vayan al Gasca?

– Sí, si, por supuesto. Socios de la Real y todo el mundo. Que vengan, que les necesitamos.