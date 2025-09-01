Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de la nueva campaña de abonados. Arizmendi
Gipuzkoa Basket

«Los abonados tienen que ser nuestra fuerza»

El Gipuzkoa Basket presenta su campaña de abonados, donde intentará aumentar el número de seguidores a los que quieren «cuidar y ofrecer un gran espectáculo»

Raúl Melero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:53

El Inveready Gipuzkoa Basket abre sus puertas para intentar llenar de seguidores la nave guipuzcoana en el curso baloncestístico que comenzará el último fin de ... semana de septiembre. Además lo hará con un partidazo ante el Leyma Coruña, uno de los mejores equipos de la competición, si no el mejor. El club ha querido dividir los abonos en tres franjas de edades diferentes: Adultos, a partir de 29 años; Gazteak, entre 16 y 28 años e Infantil, entre 8 y 15 años. Los menores de ocho años y jugadores benjamines y alevines de cualquier club adscrito al GBC tendrán la entrada gratis. Los precios parten de los 170 euros de los adultos, 90 para los Gazteak y 40 para los infantiles en la grada. Precios que aumentan si se pretende una entrada a pie de pista. Además, los federados tendrán un 50% de descuento en su franja de edad.

