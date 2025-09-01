«Los abonados tienen que ser nuestra fuerza»

El Inveready Gipuzkoa Basket abre sus puertas para intentar llenar de seguidores la nave guipuzcoana en el curso baloncestístico que comenzará el último fin de ... semana de septiembre. Además lo hará con un partidazo ante el Leyma Coruña, uno de los mejores equipos de la competición, si no el mejor. El club ha querido dividir los abonos en tres franjas de edades diferentes: Adultos, a partir de 29 años; Gazteak, entre 16 y 28 años e Infantil, entre 8 y 15 años. Los menores de ocho años y jugadores benjamines y alevines de cualquier club adscrito al GBC tendrán la entrada gratis. Los precios parten de los 170 euros de los adultos, 90 para los Gazteak y 40 para los infantiles en la grada. Precios que aumentan si se pretende una entrada a pie de pista. Además, los federados tendrán un 50% de descuento en su franja de edad.

«Creemos que son unos precios justos y es la misma cuantía que el año pasado», ha comentado el director general del club Ignacio Martín, encargado de explicar los pormenores de la campaña. Martín ha subrayado que el club« quiere cuidar al abonado este año y para ello se le ofrecen ventajas y descuentos. Por ejemplo, todos los abonados recibirán una bufanda oficial de forma gratuita, tendrán un descuento del 50% en la camiseta oficial, con lo que saldrá a unos 20 euros, podrá escoger dos partidos a lo largo de la temporada en los que recibirá dos entradas gratuitas y habrá un descuento para abonarse al operado de LaLiga que retransmite los partidos y ver así de forma más barata los encuentros que se jueguen como visitante. Las entradas sueltas para los no abonados oscilan entre los 25 y 50 euros a pie de pista.

El club se ha acordado de antiguos socios o simpatizantes del club que por motivos laborales o de otra índole no residen en Gipuzkoa y no pueden asistir a los encuentros. Se ha creado un carné de simpatizante llamado Comunidad GBC y por 50 euros incluye una entrada para dos encuentros de liga, bufanda oficial, 50% de descuento en la camiseta de juego y un 20% de descuento en el resto de las entradas. El abono familiar tiene que tener como mínimo dos o más personas del mismo núcleo familiar. Se sumará el importe de cada abono y se aplicará un 25% de descuento. Los descuentos son acumulables. Sirva como ejemplo: un adulto en tribuna (renovación: 170 euros) y un Gazteak en tribuna (alta: 90 euros). El importe total sería de 260 euros. Con el descuento familiar, el precio final queda en 195 euros. Si el abonado es Federado, el precio baja considerablemente.

Martín ha comentado que en las dos últimas novedosas campañas, que el club ofreció un 3+1, es decir, que con un abonado entrabas tres de forma gratuita, había alrededor de 900 socios y que con las entradas a su disposición contaban «con unos 2.000 carnets». El club «siendo conservador», en la palabras de Martín, aspira a mantener esa cifra pero lo ideal sería aumentarla. «Uno de los pilares del club son los abonados. No lo consideramos solo como son un espectador que anima al equipo sino que son los pilares de cualquier club, aquí tenemos a los abonados de números, a las familias y los federados y niños y niñas de escuelas, esos son la fuerza y lo que da sentido del club».

El GBC va a disputar tres encuentros amistosos en el Amenabar Arena con acceso gratuito. «Nos puede ayudar a que la gente se quiera hacer socia», ha comentado José Luis Zubizrreta, director deportivo. El Flamengo brasileño, el Biele Iraurgi de Azpeitia y el Alega Cantabria serán los rivales de los guipuzcoanos el 12, 16 y 19 de septiembre.

En ámbito deportivo, Zubizarreta ha confesado que «el equipo está trabajando muy bien, con las cargas habituales de pretemporada». Faltan por llegar dos jugadores que se pongan a las órdenes de Sergio García como Giorgi Korsantia, quien está jugando el Eurobasket con Georgia y Tyler McGhie. Xubi ha explicado que McGhie «ha presentado todo el papeleo en el Consulado en Huston y en cuanto le den el ok cogerá un avión. Su retraso es única y explusivamente por un tema burocrático».