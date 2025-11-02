Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Santiago Catrofe, ganador el año pasado, estará en la línea de salida. Gorka Estrada

Las sorpresas son posibles en un Cross de San Sebastián sin grandes nombres

La carrera femenina absoluta se disputa a las 12.30 horas y la masculina a las 13.10

M. Oiartzun

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02

El hipódromo de Zubieta acoge este domingo la 69 edición del Cross Internacional de San Sebastián, cita que poco a poco ha ido perdiendo el ... protagonismo y el nivel que antaño tuvo. Alrededor de 1.200 atletas, mitad escolares y mitad federados, compiten hoy desde las 9.45 horas de la mañana en una jornada que se cerrará a las 12.30 y 13.10 horas con la disputa de las carreras absolutas femenina y masculina, respectivamente. El Cross de San Sebastián es prueba clasificatoria para el Campeonato de España.

