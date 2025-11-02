Las sorpresas son posibles en un Cross de San Sebastián sin grandes nombres

El hipódromo de Zubieta acoge este domingo la 69 edición del Cross Internacional de San Sebastián, cita que poco a poco ha ido perdiendo el ... protagonismo y el nivel que antaño tuvo. Alrededor de 1.200 atletas, mitad escolares y mitad federados, compiten hoy desde las 9.45 horas de la mañana en una jornada que se cerrará a las 12.30 y 13.10 horas con la disputa de las carreras absolutas femenina y masculina, respectivamente. El Cross de San Sebastián es prueba clasificatoria para el Campeonato de España.

Como ya ocurrió el año pasado con la victoria del uruguayo Santiago Catrofe, las sorpresas podrían llegar a verse hoy tranquilamente dado que no hay primeras espadas africanas entre los inscritos. El propio fondista americano será uno de los nombres a seguir hoy en una carrera masculina en la que el ugandés Martin Kiprotich y el keniano Naibei Kiplimo seguro que también están en la pelea por subir a lo más alto del podio. Destacan en cuanto a la representación española Aaron Las Heras y Yahia Aouina, campeón de España por sorpresa a comienzos de año. Los guipuzcoanos Martín Segurola y Manex Cívico también están apuntados.

En la carrera femenina absoluta, de 6.900 metros (misma distancia que la masculina), la principal atleta a seguir será la keniana Celestine Jepkosgei. Entre las atletas españolas, Marta Serrano, campeona de España de 3.000 metros obstáculos, es el principal nombre.

Las entradas tienen un precio de seis euros para mayores de doce años y se pueden adquirir en taquilla solamente con dinero en metálico.

La de hoy es la segunda cita del cross vasco, tras la de Zornotza hace dos semanas, cuya temporada es cada vez más reducida.