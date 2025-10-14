Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salto 15K: deporte, inclusión y compromiso en una edición que dejará huella

Salto 15K: deporte, inclusión y compromiso en una edición que dejará huella

Martes, 14 de octubre 2025, 16:55

La Salto 15K se consolida como una de las citas deportivas más importantes del otoño en Gipuzkoa, combinando competición, participación internacional y un fuerte compromiso social. La prueba ofrece modalidades 5K y 15K, abiertas a runners, rollers y handbikers, manteniendo su apuesta por la inclusión.

Salto, empresa guipuzcoana líder en soluciones para el control de accesos y referente en innovación social, repite por sexto año consecutivo como patrocinador principal y naming sponsor de la carrera.

En palabras de Javier Roquero, cofundador de Salto:

«Para Salto y para la Fundación Salto, apoyar la carrera 15K es la consolidación de un apoyo que hacemos en varios ángulos: el deporte popular, la inclusión y la solidaridad. La 15K nació como una iniciativa de deporte popular y siempre intentamos darle importancia a la inclusividad, con categorías para handbikes, rollers y demás. Creemos que el deporte democratiza: puedes llevar mejores o peores zapatillas, pero todos tenemos que recorrer los mismos 15 kilómetros.»

Roquero añade que los valores compartidos entre la 15K y la Fundación Salto son evidentes, destacando cómo ambas iniciativas utilizan el deporte como herramienta de transformación social, fomentando el trabajo en equipo y los efectos positivos para la comunidad.

Desde hace más de 20 años, Salto y sus empresas asociadas impulsan proyectos sociales y medioambientales, poniendo siempre el foco en las personas y en la inclusión. La colaboración con la 15K demuestra que deporte y compromiso social pueden ir de la mano, convirtiendo la carrera en un motor de cambio y un referente en el calendario deportivo y solidario de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  5. 5 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Salto 15K: deporte, inclusión y compromiso en una edición que dejará huella