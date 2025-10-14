Salto 15K: deporte, inclusión y compromiso en una edición que dejará huella

Martes, 14 de octubre 2025, 16:55 | Actualizado 17:01h. Compartir

La Salto 15K se consolida como una de las citas deportivas más importantes del otoño en Gipuzkoa, combinando competición, participación internacional y un fuerte compromiso social. La prueba ofrece modalidades 5K y 15K, abiertas a runners, rollers y handbikers, manteniendo su apuesta por la inclusión.

Salto, empresa guipuzcoana líder en soluciones para el control de accesos y referente en innovación social, repite por sexto año consecutivo como patrocinador principal y naming sponsor de la carrera.

En palabras de Javier Roquero, cofundador de Salto: «Para Salto y para la Fundación Salto, apoyar la carrera 15K es la consolidación de un apoyo que hacemos en varios ángulos: el deporte popular, la inclusión y la solidaridad. La 15K nació como una iniciativa de deporte popular y siempre intentamos darle importancia a la inclusividad, con categorías para handbikes, rollers y demás. Creemos que el deporte democratiza: puedes llevar mejores o peores zapatillas, pero todos tenemos que recorrer los mismos 15 kilómetros.»

Roquero añade que los valores compartidos entre la 15K y la Fundación Salto son evidentes, destacando cómo ambas iniciativas utilizan el deporte como herramienta de transformación social, fomentando el trabajo en equipo y los efectos positivos para la comunidad.

Desde hace más de 20 años, Salto y sus empresas asociadas impulsan proyectos sociales y medioambientales, poniendo siempre el foco en las personas y en la inclusión. La colaboración con la 15K demuestra que deporte y compromiso social pueden ir de la mano, convirtiendo la carrera en un motor de cambio y un referente en el calendario deportivo y solidario de la región.