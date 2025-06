La Real regresa al podio en Soria

M. Oiartzun Domingo, 15 de junio 2025, 10:07 Comenta Compartir

Cuatro años después, el equipo masculino de la RealSociedad regresó ayer en Soria al podio en la liga de clubes de División de Honor, la ... máxima categoría del atletismo español. Es cierto que el Barça renunció y ya no está en la pelea y que el Playas de Castellón, campeón nuevamente ayer (no pierde desde 2009), no atraviesa su mejor momento (la estabilidad de los clubes no es la mejor, todo hay que decirlo).

Pero también es una verdad como un templo que el conjunto txuri-urdin, que en pista cubierta también fue tercero en la Copa de España, ha completado una gran liga, con triunfos en sus encuentros correspondientes a las primeras dos jornadas (en la primera, de hecho, derrotó al campeón) y con un buen tercer puesto ayer en la final, siendo solo superado por el Playas y elFent Camí valenciano. Llegaba con ocho puntos la Real a la final. Y estaba en sus manos regresar al podio. Fue de menos a más durante la tarde el club guipuzcoano. El Playas dominaba con relativa comodidad (134 puntos) y el Fent Camí (110), muchas veces rival, ayer se escapó. Por detrás, una bonita batalla entre la Real (97), el Unicaja Jaén (cuarto al final con 85) y el Tenerife CajaCanarias (sexto finalmente 75, los mismos que el Cueva de Nerja, quinto). Aunque la ventaja final de los txuri-urdin fue amplia, no fue hasta mediada la competición cuando alcanzó ese tercer puesto. El acelerón lo metió cuando, en cuestión de diez minutos, el bergararra Andoni Calbano ganó los 200 metros por la calle uno (el cronometraje electricó falló en la carrera y se quedó sin tiempo oficial) y el aragonés Jorge Torre llegó segundo en un apretado 1.500. Poco a poco fue abriendo ventaja una Real que, al final, sufrió menos de lo esperado para volver a abrazar el podio liguero. Manex Cívico logró un gran segundo puesto en los 3.000 metros obstáculos, como el 4x400 txuri-urdin, mientras que Eneko Larrea (2,07 en la altura) y EnekoCarrascal (15,73) acabaron terceros. Récord de España de 400 m.v. La mejor actuación de la final liguera de ayer la protagonizó Jesús David Delgado. El atleta del Tenerife CajaCanarias se impuso en los 400 metros vallas con un crono de 48.60, nuevo récord de España de la especialidad. Delgado, MVA de la final, mejoró los 48.87 que el navarro Sergio Fernández marcó en los Juegos Olímpicos de Río hace ya nueve años. El BAT, sin opciones de ascenso No fue la mejor mañana la de ayer para el equipo masculino del Super Amara BAT. También en Soria se disputó por la mañana la fase de ascenso a División de Honor. Los bidasotarras, sin Ander Garaiar por unas molestias, acabaron octavos, por lo que se quedaron lejos de esas dos primeras plazas (Salamanca y AACatalunya) que permitían subir. Segurola, 12º en la NCAA Tras varias semanas intensas para lograr clasificarse para las finales de la NCAA, el campeonato universitaria de Estados Unidos, Martín Segurola logró el jueves el billete para la finalísima del 'milqui' de ayer. El donostiarra, en una carrera lenta, acabó 12º con un crono de 3:48.71. Se ganó con 3:47.26.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión