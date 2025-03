«Antes de optar por una zapatillas con placa es importante entender la tecnología que hay detrás»

Decathlon también se ha sumergido en la pugna por el mercado de las zapatillas con placa de carbono. Los cronos conseguidos por atletas que llevaban ... sus zapatillas en el el maratón de Valencia o por el poseedor del récord de Europa de 5km respaldan su apuesta.

– En poco tiempo las zapatillas de Decathlon se han situado a la par de otras marcas históricamente más ligadas a las carreras de asfalto. ¿A qué obedece esta estrategia?

– Es cierto que puede parecer que Decathlon no nos tiene acostumbrados a esta línea estratégica y que hay un cambio de rumbo. Y la respuesta es sí, pero no. Pues si bien estamos frente a la gama de zapatillas más rápidas hechas hasta la fecha de la marca Kiprun, marca especialista de running de Decathlon, el espíritu de la estrategia no puede estar más alineado con el sentido de empresa y ADN. Hacer accesible el deporte es lo que siempre ha caracterizado a Decathlon. Quizá esto lo hemos visto ligado únicamente a la accesibilidad en precio en productos de iniciación, pero en realidad queremos hacer accesible el deporte a todos los usuarios, sea cual sea tu objetivo y/o nivel. Estos productos dan respuesta a la accesibilidad del usuario experto y la alta competición.

– ¿Qué les diferencia?

– Es un producto accesible teniendo en cuenta la composición y usuario al que nos dirigimos. Tenemos unas zapatillas con placa de carbono por 130 euros. Son productos duraderos. Muchas zapatillas de carbono tienen una duración de 300-500 km y con las Kiprun podremos llegar a los 800-1000 km. Estamos frente a una gama accesible y duradera sin renunciar por ello a las máximas prestaciones cómo pudimos ver en el maratón Valencia a Edward Cheserek con 2:05:24, el reciente podio de la media maratón de París o el récord de Europa de Jimmy Gressier en 5K parando el crono en 12:57.

– ¿Cuál es el punto fuerte de las zapatillas?

– Es una zapatilla muy rápida y con gran soporte para cuidar las piernas en largas distancias como el maratón. Una persona que quiera competir con ellas sobre todo va a ir rápido. Va a empezar a correr cómo cualquier otro día con las zapatillas de siempre y va a pensar '¡pues son cómodas!' Una vez pasado este momento, el atleta va a mirar el reloj y ¡sorpresa! 'voy más rápido'. La espuma vfoam plus, hecha 100% de pebax, es muy rectiva y junto a una placa de carbono especialmente flexible, la convierte en una de las zapatillas más rápidas del mercado.

– Normalmente la durabilidad es corta en zapatillas con placa. ¿Es éste el próximo reto?

– Es la asignatura pendiente para todos, aunque contamos con un buen punto de partida.

– Siempre se ha dicho que la zapatilla con placa no es para todos los públicos.

– Cualquiera puede ponerse unas zapatillas u otras, pero lo importante es escoger unas que se ajusten a las necesidades acorde a los objetivos o motivación. Antes de optar por una zapatillas con placa de carbono es importante entender para qué sirve la tecnología que hay detrás. No es la mejor opción para todos los usos. La placa de carbono permite que la energía generada en cada pisada se transfiera de manera más eficiente a través de la zapatilla. Esto permitirá ir más rápido al mismo nivel de esfuerzo y durante más tiempo ya que también reduce el trabajo que hacen los músculos de gemelos y soleo.

– ¿Cuál sería el perfil del corredor indicado para este tipo de zapatillas?

– La KD900X LD+ se ha concebido pensando en el corredor de maratón. En su concepción llevamos al límite la norma de World Athletics sobre la altura de la mediasuela con 39mm en talón y 35mm en la parte delantera. Es un aliado ideal para el maratoniano a la vez que en una opción muy versátil para poder competir también en distancias mas cortas de una forma eficaz

– ¿Hacia dónde se puede evolucionar? ¿Todavía se pueden bajar cronos?

– Me guardo el secreto para el 9 de abril en París donde tendrá lugar el nuevo Brand Reveal de Kiprun donde podremos descubrir alguna que otra sorpresa.