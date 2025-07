Suena redundante, pero la Behobia-San Sebastián y su ambiente son especiales. Incluso atletas curtidos en mil batallas como Javi Guerra saben que es una ... carrera diferente, de esas que siempre hay que tener presente y que todos sueñan con ganar al menos una vez. El fondista segoviano, olímpico y dos veces cuarto de Europa de maratón, debutará, «si todo va bien», este año en la popular guipuzcoana. ¿Levantará los brazos en señal de victoria en el Boulevard donostiarra el 9 de noviembre? Desde luego, es un serio candidato.

–Campeón de España de 10K, de medio maratón, de maratón, 24 veces internacional con la selección española, olímpico, mundialista... Toda una vida corriendo, pero le hace especial ilusión disputar la Behobia...

– Así es. Me hace muchísima ilusión correrla e intentar ganarla. Si todo va bien, me estrenaré este año, justo un día antes de cumplir 42 años. Ya estoy mentalizado y poco a poco preparándola. Sé que no es una carrera fácil, pero no será por no intentarlo.

Entrenamientos «Segovia es un sube y baja constante, así que es un buen lugar para preparar una carrera dura como la Behobia»

–Es atleta (y de los buenos) desde pequeñito. Ser internacional y estar becado por la Real Federación Española de Atletismo le habrá cerrado las puertas para poder correrla, ¿no?

– Durante unas cuantas temporadas fui atleta del club de Adidas, coincidiendo con los años en los que la Behobia-San Sebastián estaba patrocinada también por Adidas. Y la verdad es que los premios que la marca nos ofrecía eran potentes. Pero fueron campañas en las que estaba a un alto nivel y, al no estar la carrera en el calendario de la RFEA, no podía correrla si no quería renunciar a la beca. La solía seguir a distancia y siempre tenía ese gusanillo...

–¿Le motiva?

– Muchísimo. Tengo unas ganas tremendas. Otros años, ya sin beca, no he podido venir porque solía coincidir con el medio maratón de Valencia, pero este año tengo claro que la prioridad es llegar preparado a la Behobia. Quiero intentar ganarla, aunque también soy consciente de que no será nada fácil.

–Es un atleta de 2h07 en maratón, de 1h01 en media, de 28 bajos en 10K... ¿Teme a algún rival?

– Aunque lo estudiaré bien, no conozco el recorrido a la perfección. Y hay atletas que ya conocen la carrera bien. Sé que el puerto (Gaintxurizketa) llega en los primeros kilómetros, que a poco de meta hay otra subida... Si corre Chakib Lachgar, que la ha ganado varias veces (tres en total), sé que no me lo va a poner nada fácil.

–Empezó en pista, después pasó a la ruta... ¿Qué tal le van las cuestas?

– Aunque nunca haya preparado carreras con desnivel específicamente, no me van nada mal. Hice 2h10:19 en 2019 en el maratón de Madrid, que llano precisamente no es. Y sin zapatillas con placa... Y Segovia es un sube y baja constante. Es un buen sitio para preparar una carrera dura como la Behobia.

–Con 41 años sigue siendo competitivo...

– Llevo toda la vida corriendo y, como me gusta decir, ya tengo goteras. El desgaste de los años que pasé preparando maratones ahí está. Pero de motor sigo bien. En mayo, en Laredo, quedé tercero en la 10K con 28:48 en un día de calor y viento. Y en febrero acabé segundo en San Sebastián en la 10K de la Gimnástica de Ulía (28:37). Sigo muy en forma y me siento competitivo.

–¿Descarta correr nuevamente maratón?

– Sí, haciendo 10K y medios maratones estoy bien. Y el cuerpo aguanta bien.

–¿Le gusta correr en Gipuzkoa?

– Me encanta. He hecho unas cinco veces la 10K de la Gimnástica de Ulía, en 2022 corrí el medio maratón de San Sebastián de octubre, también he corrido el cross en el hipódromo... Y, por supuesto, el barro de Elgoibar.