Los hermanos Ander y Mikel Aramendi hacen doblete en Hondarribia

Ander Aramendi y Nerea Sarriegi fueron este domingo los más rápidos en la Txingudi Korrika, carrera en la que ambos llegaron en solitario a Hondarribia ... tras partir desde Hendaia y cruzar Irun. En categoría masculino ganó el claro favorito en una demostración de poderío de los hermanos, ya que Mikel Aramendi fue segundo.

El gran atractivo era el de ver cómo rendía el sanjuandarra Ander Aramendi tras el buen Europeo sub20 que hizo este pasado verano. No falló. El joven fondista llegó en 31:57, por delante de su hermano, que marcó 32:14, y de José Antonio Gómez, tercero con 32:19.

Entre las mujeres, la hondarribiarra Nerea Sarriegi fue la más rápida (39:51), por delante de Idoia Nogales (40:10) y de Joana Elcaurhandieta (40:11).

Por otra parte, Rubén Ruzafa y Nerea Urteaga se hicieron este domingo con el triunfo en la prueba larga (24 kilómetros) del Zumaia Flysch Trail. Mikel Goikoetxea y Jule Olaizola, por su parte, ganaron la versión corta (14 kilómetros) de la prueba de montaña.