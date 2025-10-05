Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ganadores en el podio Arizmendi
Txingudi Korrika

Los hermanos Ander y Mikel Aramendi hacen doblete en Hondarribia

Los sanjuandarras se imponen cómodamente en la Txingudi Korrika, con triunfo femenino para Nerea Sarriegi

Iñigo Aristizabal y M. O.

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:44

Comenta

Ander Aramendi y Nerea Sarriegi fueron este domingo los más rápidos en la Txingudi Korrika, carrera en la que ambos llegaron en solitario a Hondarribia ... tras partir desde Hendaia y cruzar Irun. En categoría masculino ganó el claro favorito en una demostración de poderío de los hermanos, ya que Mikel Aramendi fue segundo.

