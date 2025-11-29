La colchoneta de los Juegos de París 2024, en el velódromo

El viejo velódromo de Anoeta, que llegó a ser sede en 1977 de unCampeonato de Europa indoor y que lleva años sin albergar competiciones de ... primer nivel atlético, guarda en su interior un tesoro. Un trocito de los Juegos Olímpicos de París 2024 da color a la fría y al mismo tiempo imponente instalación donostiarra. Una de las colchonetas de pértiga sobre la que saltaron en la cita de la capital francesa viajó meses después hasta Donostia para disfrutar de una segunda vida aquí.

Sobre ella se ejercitan (y en breve también competirán) los mejores pertiguistas guipuzcoanos del momento. La colchoneta, que a pesar de ser joven presenta ya signos de desgaste, no deja lugar a dudas: el logo de París 2024 es visible tanto en la parte superior (donde caen los atletas tras tratar de superar el listón) como en sus laterales. «En el estadio olímpico de París había dos y una de ellas fue comprada por el Ayuntamiento de SanSebastián», confirma a este periódico Juan Ortiz, director del área de atletismo de Mondo Ibérica.

La empresa con sede enZaragoza, que ya se encargó en 2018 de la sustitución del sintético del velódromo donostiarra, es proveedor habitual del equipamiento atlético en los Juegos Olímpicos. «Es una colchoneta que se usó en competición», continúa Ortiz. «Una de ellas se la quedó el comité organizador y la otra la pusimos a la venta. Es algo que habitualmente solemos hacer. De hecho, la de altura que no se quedó allí, en París, la tenemos en el almacén de Zaragoza y está disponible. Al no ser nuevas, solemos venderlas con descuento».

Era más que evidente que la vieja colchoneta del velódromo, aquella sobre la que la donostiarra Naroa Agirre saltó durante años y que también había visto en 1991 cómo el soviético Sergey Bubka batía el récord mundial (6,10 metros), necesitaba un cambio. Y este ha llegado con un elemento de los últimos Juegos, los mismos en los que el sueco 'Mondo' Duplantis mejoró su propia plusmarca mundial de pértiga tras superar el listón en 6,25 metros (ahora ya lo ha situado en 6,30). ¿Saltaría sobre esta colchoneta que ahora está en Gipuzkoa? ¿O lo haría en la otra del estadio? Eso, probablemente, nunca lo sabremos.

Pero lo que está claro es que un trocito de la historia olímpica de París 2024 ha llegado a Donostia para disfrute de los especialistas guipuzcoanos que se entrenan en la vetusta e histórica instalación cubierta. La misma pista en la que el polaco Władysław Kozakiewicz, campeón olímpico en Moscú 1980 y explusmarquista mundial, ganó el Europeo de 1977. Era una época en la que las mujeres aún no competían en esta disciplina atlética.

«Saltan más tranquilos»

«La anterior, que era de Dima, estaba destrozada», confirma Luis Aranzabal, entrenador de pértiga en Anoeta. «Llevábamos años solicitando que se comprara una nueva porque la espalda de los pertiguistas sufría muchísimo.Al menos con esta ya pueden saltar tranquilos, sin miedo. Solamente se ha sustituido la colchoneta, que, por cierto, ya está un poco deshilachada. Los somieres están muy bien. Los saltómetros siguen siendo viejos, los que había antes».

No es este el único elemento olímpico que ha pasado por Anoeta. Durante años, la colchoneta de altura era una de las que anteriormente se había usado en los Juegos de Barcelona, en 1992. Lo confirma el juez Rafa Hernández, quien se ha encargado de recoger el material que se encontraba en el Miniestadio antes de su transformación.

«Lógicamente, también hay vallas, testigos para relevos, marcadores para los saltos... de otras competiciones, pero mayormente de pruebas que se organizaron aquí como el Mundial de veteranos de 2005 o el Europeo, también de veteranos, de 2013. Y, bueno, por aquí me he encontrado reliquias como antiguos martillos que seguramente eran de épocas incluso anteriores a la construcción del estadio de Anoeta».