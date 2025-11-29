Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El pertiguista Asier Añorga, durante un entrenamiento en el velódromo. De la Hera
Artletismo

La colchoneta de los Juegos de París 2024, en el velódromo

En San Sebastián ·

Donostia Kirola compra de segunda mano el material de salto con pértiga del estadio olímpico, donde Duplantis batió el récord mundial

Karel López

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

El viejo velódromo de Anoeta, que llegó a ser sede en 1977 de unCampeonato de Europa indoor y que lleva años sin albergar competiciones de ... primer nivel atlético, guarda en su interior un tesoro. Un trocito de los Juegos Olímpicos de París 2024 da color a la fría y al mismo tiempo imponente instalación donostiarra. Una de las colchonetas de pértiga sobre la que saltaron en la cita de la capital francesa viajó meses después hasta Donostia para disfrutar de una segunda vida aquí.

