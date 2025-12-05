Las populares no descansan

Karel López Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:03 Comenta Compartir

Las carreras populares están de moda. El Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, el Cross 3 Playas, la Salto 15K, la Donibane, la Behobia, el Zurich Maratón de San Sebastián… del año 2025 ya son historia. Tras el fin de las multitudinarias pruebas atléticas de la temporada otoñal, que este año han reunido en Gipuzkoa a más corredores que nunca, el ritmo no baja y ya son muchos los deportistas que tienen bien apuntadas en sus calendarios sus próximas citas de aquí a primavera.

La oferta volverá a ser variada, en cuanto a fechas y distancias. Y el riesgo de quedarse sin dorsal para alguna de las populares también existe. La temporada de invierno y primavera tendrá diferentes citas clave. A pocas horas de decir adiós al otoño, en Irun se disputará la Gabonetako Krosa, carrera que reunirá a alrededor de mil participantes sobre una distancia de cinco kilómetros el sábado 20 de diciembre por la tarde. El 24 por la mañana, el protagonismo estará en una histórica y siempre especial prueba que se celebra sobre la arena de La Concha: el Cross-Beach.

La gran fiesta popular se vivirá el 31 de diciembre en diferentes localidades guipuzcoanas. Las San Silvestres prometen batir un nuevo récord de participación. La de Donostia, limitada a 5.500 dorsales, ya ha colgado el cartel de no hay billetes, aunque es posible que próximamente lancen un nuevo pack reducido de inscripciones. Beasain, Azpeitia, Errenteria y cerca de otro medio centenar de municipios del territorio vivirán el final de año corriendo.

Idiazabal, cross de Reyes...

El 25 de enero se disputará la ya tradicional popular de diez kilómetros en Idiazabal, dos semanas antes de la primera gran cita del año sobre el asfalto en Gipuzkoa: la 10K de la Gimnástica de Ulía (8 de febrero). El anteriormente conocido como Cross de Reyes, la carrera más antigua de Euskadi, reunirá a corredores populares y de élite. Se esperan grandes marcas en el barrio donostiarra de Gros. Se han superado ya con creces los 1.500 dorsales vendidos entre la 5K y la 10K de esta prueba. Dos semanas después (22 de febrero), y ya con 1.200 inscritos en los 21,097 kilómetros, se disputará el primero de los tres medios maratones del tramo inicial de la temporada en Gipuzkoa: el del Bidasoa.

El 15 de marzo llegará la Carrera de Primavera de Donostia, cita previa a la disputa el 21 de marzo y 12 de abril, respectivamente, de la siempre atractiva Azkoitia-Azpeitia y la Media de Donostia, que este año celebra sus bodas de plata.