La saltadora donostiarra Irati Mitxelena ve más cercana su presencia en el Mundial de Tokio. O. M.
Atletismo

Un billete sellado sobre la bocina

Irati Mitxelena logró la mínima exigida para aspirar a ir al Mundial de Tokio en el último salto de la competición con la que decía adiós al curso

Karel López

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:46

Como si de un triple para ganar el partido sobre la bocina se tratara, Irati Mitxelena selló el jueves en Guadalajara el billete para poder ... estar en el Campeonato del Mundo de Tokio, cita que se desarrollará del 13 al 21 del mes que viene. La donostiarra, que llevaba varios tiros al palo (o a la escuadra, mejor dicho) durante el verano, no ha dejado de insistir hasta que, en la última oportunidad para lograr la mínima exigida por la RealFederación Española de Atletismo para poder estar en Japón, voló hasta los 6,70 metros que necesitaba.

