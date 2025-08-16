Un billete sellado sobre la bocina

Como si de un triple para ganar el partido sobre la bocina se tratara, Irati Mitxelena selló el jueves en Guadalajara el billete para poder ... estar en el Campeonato del Mundo de Tokio, cita que se desarrollará del 13 al 21 del mes que viene. La donostiarra, que llevaba varios tiros al palo (o a la escuadra, mejor dicho) durante el verano, no ha dejado de insistir hasta que, en la última oportunidad para lograr la mínima exigida por la RealFederación Española de Atletismo para poder estar en Japón, voló hasta los 6,70 metros que necesitaba.

Fue, además, en el sexto y último salto de un meeting que la guipuzcoana del Atlético SanSebastián ganó con esos 6,70 metros en los que cayó, para alegría del público que se concentraba en Guadalajara. Ahora, Mitxelena es seleccionable, ya que la RFEA ponía como condición para poder competir enel Mundial de Tokio que, además de estar dentró vía 'World Ranking' se saltara 6,70 metros.

La pupila de Ramón Cid, «alegre tras conseguir el objetivo después de tanto trabajo y pelear hasta el final por cada centímetro», llevaba un verano muy bueno, pero faltaba la guinda para conseguir el sobresaliente. Llegaba a Guadalajara tras ganar en Eslovaquia, en la reunión de Banská Bystrica, con 6,51 metros y tras subir al segundo cajón del podio menos de dos semanas atrás en el Campeonato de España de Tarragona (6,64 ventosos). En total, durante la temporada estival, Mitxelena había superado hasta en seis competiciones los 6,50 metros. Se estaba mostrando muy regular, pero se resistía la mínima, imprescindible para ser seleccionada por España según los criterios actuales.

6,65 metros había saltado en mayo con su club, su marca hasta el jueves. En Guadalajara, con un viento perfecto para el salto de longitud, Mitxelena saltó en su quinto intento 6,68 metros y en el sexto y en el que podía ser el útlimo brinco del curso, 6,70 (+1,8 m/s). «Un día para recordar. En el último salto de la última competición, por fin salió. Marca personal y, esta vez, aún más especial porque es lo que me piden para poder ir al Mundial».

Son 36 las atletas que competirán en Tokio en el concurso de longitud y Mitxelena ocupa el puesto 30 en estos momentos del 'World Ranking' (se cierra el 24 de agosto), por lo que tiene prácticamente garantizada su presencia en Japón. Está siendo una buena temporada para la donostiarra, con el único pero de una desgraciada lesión que sufrió durante la pista cubierta que le impidió rendir al cien por cien en el Europeo indoor.