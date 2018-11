Podcast: La Behobia - San Sebastián 2018, analizada al detalle

La Behobia - San Sebastián 2018 está al caer. Los miles de corredores que llenarán Gipuzkoa el domingo ya están listos y mentalizados. Algunos seguro que conocen esta carrera popular casi tan bien como la palma de su mano. Otros, en cambio, se enfrentarán por primera vez a Gaintzurizketa, Miracruz... Pero, ya sabéis, para todo hay una primera vez.

También para este podcast que desde Diariovasco.com ofrecemos a todos los usuarios que quieran descubrir un poquito más, claro, sobre la Behobia - San Sebastián, una carrera mágica que el domingo congregará, por quinto año consecutivo, a más de 30.000 mujeres y hombres dispuestos a alcanzar la meta del Boulevard donostiarra.

En el programa intervienen Fernando Ibarreta, productor ejecutivo de la Behobia - San Sebastián, Carles Castillejo, ganador de las tres últimas ediciones (este año correrá junto a los populares ya que se está recuperando de una lesión), el guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero el año pasado y uno de los favoritos a hacerse con la txapela el domingo, y los periodistas de El Diario Vasco Antxon Blanco, Ainhoa Múgica y Karel López.

En el podcast, los seis analizan la última hora de la Behobia - San Sebastián, haciendo hincapié en los favoritos al triunfo, en la participación, en la nueva Feria del Corredor situada en Irun (Ficoba)... ¿Quiénes son los favoritos? ¿Podrá cumplir Arrospide un sueño que, en cierta medida, ya vivió el año pasado subiendo al podio? ¿Qué pondrá en el dorsal que Castillejo lucirá el domingo?

Entrevista Iraitz Arrospide

El fondista guipuzcoano de la Real Sociedad es uno de los hombres a seguir. ¿Favorito? «Mi baza es que, como llevo desde verano sin competir, nadie sabe cómo estoy».

Entrevista Carles Castillejo

El atleta catalán no optará a su cuarto triunfo en la Behobia, por lo que, al menos de momento, no podrá igualar a Chema Martínez. Sí, de momento. Porque Castillejo tiene claro que él no se retirará. «Soy muy competitivo», asegura.

En definitiva, en el podcast que acompaña a estas líneas se desgrana lo que se avecina de cara al domingo. Lo hacen los protagonistas de la prueba. La Behobia - San Sebastián 2018 promete, y se podrá seguir en directo a través de Diariovasco.com y Teledonosti. ¡No se la pierdan!