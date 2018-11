La Behobia-San Sebastián estará por encima de los 30.000 participantes por quinto año consecutivo Presentación de la Behobia-San Sebastián 2018. / Michelena El campeón olímpico Bob Beamon, la hispano-cubana Niurka Montalvo y Kathrine Switzer, la primera mujer en acabar un maratón con dorsal, estarán en la Feria de la Carrera M.J. SILVANO Martes, 6 noviembre 2018, 12:09

La 54 edición de la Behobia-San Sebastián girará en torno a la presencia femenina en esta multitudinaria carrera pedestre que se celebrará el próximo domingo con un total de 30.775 inscritos, superando con ello por quinto año consecutivo la barrera de los 30.000 inscritos. En 2017 fueron 30.912 los runners que se apuntaron a la emblemática carrera. Este año el porcentaje de participación femenina asciende al 24%.

De los más de 30.000 inscritos, 7.406 son guipuzcoanos y de ellos, 18.24 son mujeres. En cuanto a la procedencia de los atletas, por países, Francia se pone a la cabeza con 3.002 inscritos, 822 mujeres.

Habrá un total de 18 grupos de salida por color de dorsal, 13 puntos de animación y 23 de retirada. Maite Arraiza, atleta donostiarra afincada en Lazkao y ganadora en los 15km de San Sebastián, aspira al premi Maria Luisa Irizar.

Todos estos datos y muchos más lo ha ofrecido esta mañana el equipo organizador del Club Deportivo Fortuna que tal y como nos viene acostumbrando ha ofrecido los últimos detalles ante los medios de comunicación de lo que vienen llamado «la presentación técnica de la prueba». La novedad principal de su LIV edición será la ubicación de la Feria de la Carrera en Ficoba. Fernando Ibarreta, productor ejecutivo de la Behobia - San Sebastián, argumentó los motivos. «Lo primero y dado que este año el eje central es la mujer decidimos cambiar el nombre de Feria del Corredor por Feria de la Carrera. El centro neurálgico de la misma lo hemos trasladado a Ficoba en Irun. Hemos valorado todos los espacios que había en la ciudad y viendo que ninguno era capaz de albergar un evento de esta envergadura nos decantamos por Ficoba. Nos pusimos en contacto con José Antonio Santano, alcalde de esta villa y todo fueron facilidades. Vamos a contar con unos 5.000 metros cuadrados de superficie y habrá 35 expositores. Adidas, que es nuestro principal sponsor desde hace 11 años, habilitará un espacio de 1.500 metros convirtiéndose así en la mayor exposición de productos basado en el running. Nuestra previsión es que pasen por allí entre 20.000 a 25.000 personas».

En las instalaciones de este evento ferial se paseará este viernes el estadounidense Bob Beamon, oro en los Juegos Olímpicos de México 68 con un estratosférico salto de 8,90 metros, un récord que perduró durante 22 años, 10 meses y 22 días. También estará Niurka Montalvo, campeona del mundo en 1999 en salto de longitud y bronce en Edmonton en 2001. El sábado en sesión vespertina los aficionados se podrán fotografiar con otra leyenda del atletismo mundial y todo un icono del deporte femenino, nos referimos a Kathrine Switzer. Esta corredora nacida en Amberg (Alemania) en 1947 hizo historia el 19 de abril de 1967 al erigirse en la primera fémina en acabar un maratón con dorsal en 4 horas y 20 minutos.

Guiño solidario

A través de la cultura y gastronomía vasca se van a celebrar también en Ficoba varias actividades paralelas a la Behobia - San Sebastián organizadas por la ONG Etiopía-Utopía. «Se estrenarán dos actuaciones de microteatro el viernes de 17.00 a 18.00 horas basadas en la Behobia. También se podrá degustar pintxos y productos tradicionales. Todo lo recaudado irá destinado a esta acción solidaria».

Visitantes

La Behobia - San Sebastián, que alcanzó su pico más alto en 2015 con 34.000 dorsales, volverá por quinto año consecutivo a superar la barrera de los 30.000, todo un éxito para sus dirigentes. «Según lo que estamos observando en otras carreras de numerosa participación estamos muy satisfechos de mantenernos en los mismos números que en 2017. Han dado un fuerte acelerón Levante, Cataluña y Madrid».

29 liebres, de ellas, 13 mujeres

En el camino hacia la igualdad, la Behobia - San Sebastián se ha puesto como exigente reto llegar al 2025 en la paridad plena en la inscripción. En base a ello la organización se ha volcado en potenciar y fomentar la práctica del deporte en las mujeres y prestar atención al lenguaje. La 54ª edición contará con un 24,5% de participación femenina. «Llevamos diez años de crecimiento continuo, aunque todavía estamos alejados de las altas cuotas que registran los países anglosajones o escandinavos».

La iniciativa de incorporar liebres femeninas despegó el año pasado y en tan sólo un año se ha triplicado su presencia. «En el 2017 se estrenaron cuatro mujeres y éste serán 13 las que ejerzan las labores de guía. Teníamos que ser ejemplarizantes y debemos continuar por esta senda».

Datos de interés Principal novedad: Feria de la Carrera: Centro Ferial Ficoba en Irún donde habrá 35 expositores que se habilitarán en los 5.000 metros cuadrados de superficie disponibles para tal evento. Se espera que más de 30.000 personas pasen por el recinto ferial. Horario de la Feria: Viernes 9 de noviembre de 12.00 a 21.00h | Sábado 10 de noviembre de 10.00 a 20.00h Voluntarios: Habrá un despliegue durante el evento deportivo de 2.000 voluntarios Atletas élite: Iván Fernández, Iraitz Arrospide, Jaume Leiva, Carles Castillejo (en categoría masculina) y Aroa Merino y Diana Martín (femenina)

En clave de mejoras este año Iñigo Etxeberria, director de carrera, explica lo siguiente: «Por primera vez, a través de la aplicación QR los participantes que así lo deseen podrán hacer público su ficha sanitaria para que en caso de necesidad puedan leerla en tiempo real los sanitarios. Pensamos que es una herramienta eficaz y que va a agilizar mucho la labor del personal médico el día de la prueba».

Las figuras

El catalán Carles Castillejo, vencedor de las tres últimas ediciones, según ha anunciado a El Diario Vasco, no vendrá a disputar el triunfo. Sin embargo, saldrá con su grupo de runners a disfrutar del ambiente de esta carrera de la que se confiesa enamorado. «Acabo de salir de una lesión que no me ha permitido entrenar con normalidad. No me quería perder esta fiesta del running y saldré con mis compañeros de grupo».

El que sí pondrá toda la carne en el asador es el atleta de Terrasa Jaume Leiva, ganador en 2012 con 1h01:33. «Tengo buenas sensaciones después de la media de Valencia».

Entre sus rivales más directos estarán el maratoniano alavés Iván Fernández que se estrena en la Behobia. «Ya tenía ganas de correrla. La afición puede estar segura de que voy a dejarme hasta la última gota de sudor».

El ingeniero de Villabona Iraitz Arrospide, tercero la edición pasada donde ganó al esprint a Leiva, se ha preparado concienzudamente para la gran cita del domingo. «En mi preparación siempre está la Behobia. Voy a luchar por no despegarme de la cabeza y hasta donde llegue».

Merino y Martín, a por la victoria

La triatleta de Arrecife Aroa Merino, triunfadora en 2016 y 2017 en la prueba femenina, tratará de hacerse con su tercera txapela, algo que tratará de evitar la madrileña Diana Martín, dos veces olímpica, que debuta en esta afamada carrera. «Tras ser madre es un reto que asumo con mucha motivación».