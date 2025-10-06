El morado y un guiño a la participación femenina, en la camiseta de la Behobia

L. O. Lunes, 6 de octubre 2025, 14:24 Comenta Compartir

La Behobia San Sebastián ha dado a conocer su camiseta especial para la 60 edición que se disputará el próximo domingo 9 de noviembre. Los organizadores, de la mano de Joma -el patrocinador técnico oficial-, han optado por el color morado y han decidio incluir el lema '50/50 Egin dezagun posible (Hagámoslo posible', como un guiño a la participación de la mujer.

Según han explicado en la presentación, el diseño especial de esta edición busca poner el colofón al ambicioso proyecto 'BSS 505025' que se inició hace 8 años y que gira en torno a una serie de estrategias centradas en la igualdad. «El lema de la camiseta es un claro mensaje en el que el cambio debe venir de la sociedad y que entre todos y todas podemos hacerlo posible», han indicado.

La camiseta tiene como principales caracterísiticas técnicas su ligereza extrema y su alta transpirabilidad. Tiene mangas raglán para optimizar la ergonomía y otorgar mayor libertad de movimiento. Además, incluye tecnología transpirable Micro-Mesh System capaz de regular la acumulación de sudor y también cos termoselladas que eliminan las zonas de fricción y evitan rozaduras.