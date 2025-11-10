Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pajarito inglés

¡Aúpa Iraitz!

Karel López

Karel López

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando Iraitz Arrospide corrió en 2008 por primera vez la Behobia, al guipuzcoano ni se le pasaba por la cabeza subir al podio. Le bastaba ... con colgarse la medalla finisher. 1h34:51 hizo aquel año (puesto 4.838). En 2011 llegó al top100, en 2017 su primer tercer puesto... Ayer, tras reventar la carrera poco antes del siempre temido 'puerto de Miracruz', el txuri-urdin sumó su quinto podio en la reina de las populares, esa carrera que sueña con ganar algún día. Aunque se le resiste ese triunfo a 'Iraitz V', la tercera plaza de ayer tiene que saberle a gloria. «Cuando llega la Behobia no me siento menos que nadie». Y eso que en carrera había atletas que acababan de hacer grandes marcas en medio maratón. La experiencia fue un grado ayer para él. Su carrera merece un monumento. No hubiera resultado descabellado pensar en que estar entre los diez primeros iba a ser difícil para el fondista guipuzcoano teniendo en cuenta la nómina de atletas que había en la línea de salida. No solo logró otro podio, sino que hizo soñar a muchos (también a él mismo) con la soñada txapela. Ayer, sobre todo cuando subía Miracruz en cabeza, Iraitz no dejó de escuchar el ya clásico '¡Aúpa Iraitz!'. «Cada año se suma más gente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¡Aúpa Iraitz!