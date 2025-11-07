Echemar, nuevo socio logístico y patrocinador de la Behobia -San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:56 Compartir

La carrera popular organizada por el club deportivo FORTUNA, asociación organizadora de la Behobia-San Sebastián, contará con el apoyo de la empresa de transporte guipuzcoana ECHEMAR, como socio logístico y patrocinador. Echemar pondrá al servicio de la carrera catorce camiones y su nave de Oiartzun como Hub logístico.

Desde Echemar comentan que «la Behobia-San Sebastián es un evento que históricamente ha generado y sigue generando mucha expectativa en nuestro territorio histórico y con este acuerdo quiere poner su grano de arena en el fomento del deporte, igualdad, inclusión y arraigo»

«Algunos de nuestros trabajadores participan en la prueba, pero tendrán que ir por sus medios, no les llevaremos en camión« bromean desde Echemar.

Echemar está dando soporte logístico a diversos eventos deportivos también para dar valor al transporte Guipuzcoano que crea un montón de puestos de trabajo y riqueza a nuestra provincia.

Enrique Cifuentes, presidente del club organizador de la Behobia San Sebastián, FORTUNA, comentaba en el momento de la ﬁrma que «nuestra carrera es una cita que muchos corredores tienen marcada en rojo en su calendario y que a su vez condiciona y motiva sus entrenamientos durante buena parte del año. Con semejante organización, tener el respaldo de una empresa tan consolidada como Echemar nos da seguridad y garantía de que todo saldrá bien incluso ante cualquier imprevisto posible. Es un trabajo duro y vital en la carrera».

Echemar, bazkide logistiko berria eta Behobia - Donostia lasterketaren babesle nagusia

Echemarrek parte-hartzaile gehien duen Euskadiko running proba babestuko du datozen 3 urteetan.

Behobia-Donostia antolatzen duen, FORTUNA kirol elkarteak, lasterketarako ECHEMAR Gipuzkoako garraio enpresaren laguntza izango du, bazkide logistiko eta babesle gisa. Echemarrek hamalau kamioi eta Oiartzungo bere nabea jarriko ditu lasterketaren zerbitzura, Hub logistiko gisa.

Echemarretik adierazi dutenez, «Behobia-Donostia historikoki gure lurralde historikoan ikusmin handia sortu duen eta sortzen jarraitzen duen ekitaldia da, eta akordio honekin bere hondar alea jarri nahi du kirolaren, berdintasunaren, inklusioaren eta errotzearen sustapenean»

«Gure langileetako batzuek proban parte hartzen dute, baina beren kabuz joan beharko dute, ez ditugu kamioian eramango» komentatzen dute Echemarretik.

Echemar euskarri logistikoa ematen ari da hainbat kirol-ekitaldiri, baita Gipuzkoako garraioari balioa emateko ere, lanpostu eta aberastasun ugari sortzen baititu gure probintzian.

Enrique Cifuentesek, Behobia- Donostia lasterketa antolatzen duen Fortuna Kirol elkarteko presidenteak, honako hau esan zuen sinadura ekitaldian: «Gure lasterketa korrikalari askok egutegian gorriz markatuta duten hitzordua da, eta, aldi berean, entrenamenduak baldintzatzen eta motibatzen ditu urteko zati handi batean. Halako antolakuntzarekin, Echemar bezalako enpresa sendo baten babesa izateak segurtasuna eta bermea ematen digu edozein ustekabekoren aurrean ere dena ondo aterako dela. Lan gogorra eta oso garrantzitsua da lasterketan».