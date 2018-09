Atletismo Asier Cuevas se retira en el mundial de 100km Asier Cuevas, en una imagen de archivo. / MORQUECHO El corredor eibartarra se ha visto obligado a abandonar en el Mundial de ultrafondo de Croacia MARÍA JESUS SILVANO Sábado, 8 septiembre 2018, 13:37

«Las piernas han dicho que no y se acabó. No ha podido ser, ya lo siento. La manera más triste de dejarlo, creo que no llegaba mal, pero las piernas han dicho que no y se acabó y ésta era la última. Siento haber podido decepcionar. Me quedo con los ánimos y el respeto que me ha dado toda la gente», eran las primeras palabras del eibartarra Asier Cuevas tras abandonar en la segunda vuelta en el Mundial de ultrafondo que desde las 7.00 horas se viene disputando en Sveti Martin Na Muri (Croacia).

El pupilo de Santi Pérez llegaba en buen pico de forma dispuesto a rondar su mejor crono personal en los 100 kilómetros (6 horas 35 minutos y 49 segundos).